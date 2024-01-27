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  4. Тухель может возглавить Манчестер Юнайтед, в Баварии обиделись на тренера
Германия
27 января 2024, 10:56 |
293
0

Тухель может возглавить Манчестер Юнайтед, в Баварии обиделись на тренера

Немецкий специалист может покинуть Мюнхен летом

27 января 2024, 10:56 |
293
0
Тухель может возглавить Манчестер Юнайтед, в Баварии обиделись на тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель может возглавить «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

В своей колонке в Daily Briefing Substack Фальк пишет, что немецкий специалист всегда хотел поработать в «Манчестер Юнайтед» и это может произойти, если он вместе с тренером «красных дьяволов» Эриком тен Хагом лишатся работы летом.

Кроме того, по словам Фалька, руководство «Баварии» обиделось на недавнее заявление Тухеля, что в «Челси» он чувствовал себя более ценным, и что ему очень тяжело избегать критики в Бундеслиге.

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Томас Тухель Бавария Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг назначение тренера Бундеслига Английская Премьер-лига
Источник Goal.com
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