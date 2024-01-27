Тухель может возглавить Манчестер Юнайтед, в Баварии обиделись на тренера

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель может возглавить «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

В своей колонке в Daily Briefing Substack Фальк пишет, что немецкий специалист всегда хотел поработать в «Манчестер Юнайтед» и это может произойти, если он вместе с тренером «красных дьяволов» Эриком тен Хагом лишатся работы летом.

Кроме того, по словам Фалька, руководство «Баварии» обиделось на недавнее заявление Тухеля, что в «Челси» он чувствовал себя более ценным, и что ему очень тяжело избегать критики в Бундеслиге.