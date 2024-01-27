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27 января 2024, 04:49 |
18
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 января

Важные события во всех видах спорта

27 января 2024, 04:49 |
18
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В субботу, 27 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 Шеффилд Юнайтед – Брайтон

Favbet 5.15 – 4.20 – 1.62

17:00 Эвертон – Лутон Таун

Favbet 1.51 – 4.33 – 6.30

17:15 Лас-Пальмас – Реал Мадрид

Favbet 8.00 – 4.88 – 1.46

19:30 Барселона – Вильярреал

Favbet 1.36 – 6.16 – 8.35

21:00 Фулхэм – Ньюкасл

Favbet 2.95 – 3.60 – 2.30

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Источник Sport.ua
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