Другие новости27 января 2024, 04:49 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 января
Важные события во всех видах спорта
27 января 2024, 04:49 |
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В субботу, 27 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
17:00 Шеффилд Юнайтед – Брайтон
17:00 Эвертон – Лутон Таун
17:15 Лас-Пальмас – Реал Мадрид
19:30 Барселона – Вильярреал
21:00 Фулхэм – Ньюкасл
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