ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 января

В субботу, 27 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 Шеффилд Юнайтед – Брайтон

5.15 – 4.20 – 1.62

17:00 Эвертон – Лутон Таун

1.51 – 4.33 – 6.30

17:15 Лас-Пальмас – Реал Мадрид

8.00 – 4.88 – 1.46

19:30 Барселона – Вильярреал

1.36 – 6.16 – 8.35

21:00 Фулхэм – Ньюкасл

2.95 – 3.60 – 2.30