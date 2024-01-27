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Украина. Премьер лига
27 января 2024, 04:23 | Обновлено 27 января 2024, 04:51
25
0

ВИДЕО. Двухсторонка Вереса: требования Шандрука, спор Клеца и Протасевича

Футболисты играли в формате 3 тайма по 18 минут каждый

27 января 2024, 04:23 | Обновлено 27 января 2024, 04:51
25
0
ВИДЕО. Двухсторонка Вереса: требования Шандрука, спор Клеца и Протасевича
ФК Верес

Футболісти Вереса на зборах у Туреччині провели двосторонній поєдинок. Грали у форматі 3 таймів по 18 хвилин кожен.

В.о. головного тренера команди Олег Шандрук: «Награвали розвиток атакуючих дій, роботу в центральній зоні і стандарти. Три частини гри по вісімнадцять хвилин кожна. Хлопці тренуються з величезним бажанням. Так, є ще певні непорозуміння, але ж ми займаємося лише декілька днів. Головне – вони розуміють, що роблять і навіщо».

Василь Курко: «Емоції позитивні. Нарешті хоч м‘яч побачив. Жартую звісно. Бігова робота потрібна. Але все ж, хочеться більше грати. Зараз, на фоні навантажень, працювати важкувато. Але віримо, що натомість в чемпіонаті буде легше».

Максим Сміян: «Отримали хороше навантаження, виконали хороший об‘єм роботи. Тому стомлені, але задоволені».

З рахунком 1:0 у спарингу команда помаранчевих обіграла команду синіх. Переможені виконали по 10 відтискань.

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Источник ФК Верес
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