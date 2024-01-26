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  4. Виро-Бич. Стародубцева вылетела в четвертьфинале
ITF
26 января 2024, 21:48 |
187
0

Виро-Бич. Стародубцева вылетела в четвертьфинале

Украинка проиграла Хейли Баптист

26 января 2024, 21:48 |
187
0
Виро-Бич. Стародубцева вылетела в четвертьфинале
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева не сумела пробиться в полуфинал грунтового турнира ITF W75 в Виро-Бич.

В четвертьфинале она в двух сетах проиграла третьей сеяной хозяйке соревнований, Хейли Баптист. Матч продолжался 1 час и 54 минуты.

Виро-Бич. 1/4 финала

Хейли Баптист (США, 3) – Юлия Стародубцева (Украина, 5) – 7:5, 6:2

Вчера в 1/8 финала Стародубцева обыграла канадку Кэрол Чжао.

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Источник Sport.ua
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