Виро-Бич. Стародубцева вылетела в четвертьфинале

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева не сумела пробиться в полуфинал грунтового турнира ITF W75 в Виро-Бич.

В четвертьфинале она в двух сетах проиграла третьей сеяной хозяйке соревнований, Хейли Баптист. Матч продолжался 1 час и 54 минуты.

Виро-Бич. 1/4 финала

Хейли Баптист (США, 3) – Юлия Стародубцева (Украина, 5) – 7:5, 6:2

Вчера в 1/8 финала Стародубцева обыграла канадку Кэрол Чжао.