WTA26 января 2024, 19:26 |
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Без отдыха. Ястремская сыграет на турнире уже на следующей неделе
Украинка получила wild-card
26 января 2024, 19:26 |
1229
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая на Australian Open дошла до полуфинала, почти без отдыха собирается участвовать в новом турнире уже на следующей неделе.
Ястремская получила wild-card на турнире WTA500 в австрийском Линце. Матч в полуфинале Australian Open, которая Даяна проиграла Чжэн Циньвэнь, был девятым за последним три недели.
Украинка с новой неделе должна вернуться в топ-30 рейтинга WTA.
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Ну правильно, треба кувати доки пре, головне без травм.
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