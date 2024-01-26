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  4. Без отдыха. Ястремская сыграет на турнире уже на следующей неделе
WTA
26 января 2024, 19:26 |
1229
1

Без отдыха. Ястремская сыграет на турнире уже на следующей неделе

Украинка получила wild-card

26 января 2024, 19:26 |
1229
1
Без отдыха. Ястремская сыграет на турнире уже на следующей неделе
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая на Australian Open дошла до полуфинала, почти без отдыха собирается участвовать в новом турнире уже на следующей неделе.

Ястремская получила wild-card на турнире WTA500 в австрийском Линце. Матч в полуфинале Australian Open, которая Даяна проиграла Чжэн Циньвэнь, был девятым за последним три недели.

Украинка с новой неделе должна вернуться в топ-30 рейтинга WTA.

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Даяна Ястремская WTA Линц
Источник Большой теннис Украины
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Muskrat2
Ну правильно, треба кувати доки пре, головне без травм. 
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