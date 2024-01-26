Без отдыха. Ястремская сыграет на турнире уже на следующей неделе

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая на Australian Open дошла до полуфинала, почти без отдыха собирается участвовать в новом турнире уже на следующей неделе.

Ястремская получила wild-card на турнире WTA500 в австрийском Линце. Матч в полуфинале Australian Open, которая Даяна проиграла Чжэн Циньвэнь, был девятым за последним три недели.

Украинка с новой неделе должна вернуться в топ-30 рейтинга WTA.