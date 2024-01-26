Англия26 января 2024, 19:20 |
711
1
ВИДЕО. Заменит Клоппа? Хаби Алонсо оценил ситуацию Ливерпуля
Немецкого тренера может заменить испанский специалист
26 января 2024, 19:20 |
711
1
В пятницу наставник Юрген Клопп неожиданно объявил об уходе из «Ливерпуля» после завершения нынешнего сезона.
СМИ уже обсуждают, кто может стать новым тренером Красных, а главным фаворитом называют Хаби Алонсо, который тренирует «Байер». Немецкая команда сейчас лидирует в Бундеслиге.
Ситуацию с уходом Клоппа из «Ливерпуля» оценил Хаби Алонсо.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 января 2024, 20:47 35
Дочь Суркиса получила от экс-футболиста «Динамо» шапку
Теннис | 26 января 2024, 05:43 0
Се Шувэй и Ян Зелински в финале вырвали победу у тандема Дезире Кравчик / Нил Скупски
Футбол | 26.01.2024, 11:38
Футбол | 26.01.2024, 16:49
Футбол | 26.01.2024, 02:45
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Юргенові роки 2 відпочити і запрохали б його навести лад у Атлетіко
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.01.2024, 14:50 1
24.01.2024, 19:44 13
25.01.2024, 15:34 33
25.01.2024, 14:40 111
24.01.2024, 21:07
26.01.2024, 07:30 1
25.01.2024, 18:40 15
25.01.2024, 04:33 2