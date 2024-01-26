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  4. ВИДЕО. Заменит Клоппа? Хаби Алонсо оценил ситуацию Ливерпуля
Англия
26 января 2024, 19:20 |
711
1

ВИДЕО. Заменит Клоппа? Хаби Алонсо оценил ситуацию Ливерпуля

Немецкого тренера может заменить испанский специалист

26 января 2024, 19:20 |
711
1
ВИДЕО. Заменит Клоппа? Хаби Алонсо оценил ситуацию Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

В пятницу наставник Юрген Клопп неожиданно объявил об уходе из «Ливерпуля» после завершения нынешнего сезона.

СМИ уже обсуждают, кто может стать новым тренером Красных, а главным фаворитом называют Хаби Алонсо, который тренирует «Байер». Немецкая команда сейчас лидирует в Бундеслиге.

Ситуацию с уходом Клоппа из «Ливерпуля» оценил Хаби Алонсо.

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Ливерпуль Байер Юрген Клопп Хаби Алонсо видео Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Кінґ Українською
Юргенові роки 2 відпочити і запрохали б його навести лад у Атлетіко
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