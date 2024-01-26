ВИДЕО. Заменит Клоппа? Хаби Алонсо оценил ситуацию Ливерпуля

В пятницу наставник Юрген Клопп неожиданно объявил об уходе из «Ливерпуля» после завершения нынешнего сезона.

СМИ уже обсуждают, кто может стать новым тренером Красных, а главным фаворитом называют Хаби Алонсо, который тренирует «Байер». Немецкая команда сейчас лидирует в Бундеслиге.

Ситуацию с уходом Клоппа из «Ливерпуля» оценил Хаби Алонсо.