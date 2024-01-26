Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названы лучшие футбольные тренеры 1990-х. На каком месте Лобановский?
Другие новости
26 января 2024, 18:45 | Обновлено 26 января 2024, 18:48
1447
3

Названы лучшие футбольные тренеры 1990-х. На каком месте Лобановский?

По версии издания FourFourTwo, в топ-тройку вошли Фергюсон, Кройф и Капелло

26 января 2024, 18:45 | Обновлено 26 января 2024, 18:48
1447
3
Названы лучшие футбольные тренеры 1990-х. На каком месте Лобановский?
Getty Images/Global Images Ukraine. Валерий Лобановский

Авторитетное британское издание FourFourTwo опубликовало свою версию рейтинга лучших футбольных тренеров 1990-х годов.

Составители рейтинга на 18-е место поставили Валерия Лобановского, ставшего единственным представителем украинского футбола в списке.

«Один из самых революционных тренеров всех времен – ему приписывают изобретение прессинга – украинский символ Валерий Лобановский возглавил киевское «Динамо» в третий и последний период в 1997 году. В течение двух лет Лобановский, который руководил сборной ОАЭ на ЧМ-1990 в Италии, вывел вдохновленное Андреем Шевченко «Динамо» в полуфинал Лиги чемпионов, где они лишь с небольшим перевесом проиграли мюнхенской «Баварии», – такую характеристику дали Мэтру журналисты.

Отметим, что на первое место рейтинга поставили сэра Алекса Фергюсона («Манчестер Юнайтед»), на второе – голландца Йохана Кройфа («Аякс», «Барселона»), на третье – итальянца Фабио Капелло («Милан», «Реал», «Рома»).

По теме:
Динамо – Балкани – 0:2. Неудачный старт сбора киевлян. Обзор матча
Без остроты в атаке и с ошибками в обороне. Динамо проиграло Балкани
Известен стартовый состав Динамо на первый спарринг в Турции
Валерий Лобановский лучший тренер Алекс Фергюсон Йохан Кройф Фабио Капелло FourFourTwo Динамо Киев Андрей Шевченко Лига чемпионов
Источник FourFourTwo
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Больше никогда». Клопп дал обещание болельщикам Ливерпуля
Футбол | 26 января 2024, 17:12 4
«Больше никогда». Клопп дал обещание болельщикам Ливерпуля
«Больше никогда». Клопп дал обещание болельщикам Ливерпуля

Тренер больше не будет работать с английскими командами

Без Жироны и Барселоны. Стали известны участники 1/2 финала Кубка Испании
Футбол | 26 января 2024, 02:45 0
Без Жироны и Барселоны. Стали известны участники 1/2 финала Кубка Испании
Без Жироны и Барселоны. Стали известны участники 1/2 финала Кубка Испании

За титул поборются «Атлетик», «Реал» Сосьедад, «Мальорка» и «Атлетико»

ВИДЕО. Клопп покинет Ливерпуль летом
Футбол | 26.01.2024, 12:50
ВИДЕО. Клопп покинет Ливерпуль летом
ВИДЕО. Клопп покинет Ливерпуль летом
Новак повержен. Синнер обыграл Джоковича и вышел в финал Aus Open 2024
Теннис | 26.01.2024, 09:15
Новак повержен. Синнер обыграл Джоковича и вышел в финал Aus Open 2024
Новак повержен. Синнер обыграл Джоковича и вышел в финал Aus Open 2024
Будет ли трофей для Украины? Киченок вышла в финал Australian Open 2024
Теннис | 26.01.2024, 08:50
Будет ли трофей для Украины? Киченок вышла в финал Australian Open 2024
Будет ли трофей для Украины? Киченок вышла в финал Australian Open 2024
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vbrjkf
Офигеть рейтинг...
Ответить
0
Бензар Євген
Дивно. А інші пишуть що тотальний футбол Рінуса Міхелса надбання, великого коуча з Голандії.
Ответить
0
T-800
а в доску наш криворожско-донбасский Валерий Иванович Яремченко на каком?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Неожиданный комплимент. Фьюри рассказал, за что уважает Усика
Неожиданный комплимент. Фьюри рассказал, за что уважает Усика
25.01.2024, 23:50 1
Бокс
Коко Гофф прокомментировала поражение в полуфинале Australian Open
Коко Гофф прокомментировала поражение в полуфинале Australian Open
25.01.2024, 14:50 1
Теннис
Стало известно, сколько заработали Свитолина, Костюк, Ястремская на AusOpen
Стало известно, сколько заработали Свитолина, Костюк, Ястремская на AusOpen
25.01.2024, 18:40 15
Теннис
Не сумел спасти. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в Кубке лиги
Не сумел спасти. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в Кубке лиги
25.01.2024, 06:59 12
Футбол
Тренер Жироны прокомментировал неудачный матч в Кубке Испании
Тренер Жироны прокомментировал неудачный матч в Кубке Испании
24.01.2024, 23:42 8
Футбол
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за проигранный кубковый матч 
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за проигранный кубковый матч 
24.01.2024, 23:17 3
Футбол
ВИДЕО. У Мальорки есть свой Довбик. Жирона пропустила 3 мяча в Кубке
ВИДЕО. У Мальорки есть свой Довбик. Жирона пропустила 3 мяча в Кубке
24.01.2024, 21:07
Футбол
Команда Шевченко: директор Артемсоли, главный тренер сборной и однофамилец
Команда Шевченко: директор Артемсоли, главный тренер сборной и однофамилец
25.01.2024, 15:34 33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем