Названы лучшие футбольные тренеры 1990-х. На каком месте Лобановский?

Авторитетное британское издание FourFourTwo опубликовало свою версию рейтинга лучших футбольных тренеров 1990-х годов.

Составители рейтинга на 18-е место поставили Валерия Лобановского, ставшего единственным представителем украинского футбола в списке.

«Один из самых революционных тренеров всех времен – ему приписывают изобретение прессинга – украинский символ Валерий Лобановский возглавил киевское «Динамо» в третий и последний период в 1997 году. В течение двух лет Лобановский, который руководил сборной ОАЭ на ЧМ-1990 в Италии, вывел вдохновленное Андреем Шевченко «Динамо» в полуфинал Лиги чемпионов, где они лишь с небольшим перевесом проиграли мюнхенской «Баварии», – такую характеристику дали Мэтру журналисты.

Отметим, что на первое место рейтинга поставили сэра Алекса Фергюсона («Манчестер Юнайтед»), на второе – голландца Йохана Кройфа («Аякс», «Барселона»), на третье – итальянца Фабио Капелло («Милан», «Реал», «Рома»).