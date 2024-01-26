Англия26 января 2024, 17:49 |
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Скромная сумма. Челси оформил рекордный трансфер в женском футболе
Рекорд в женском футболе – 400 тысяч евро
26 января 2024, 17:49 |
435
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Женский клуб «Челси» объявил о переходе колумбийской футболистки Майры Рамирес из испанского «Хетафе».
Трансфер обошелся Синим в 400 тысяч евро и 43 тысячи в виде возможных бонусов, что является трансферным рекордом в истории женского футбола.
Ранее трансферный рекорд в женском футболе принадлежал «Барселоне», а в Великобритании больше всех за футболистку платил «Манчестер Сити» (300 тысяч евро).
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