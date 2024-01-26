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  4. Скромная сумма. Челси оформил рекордный трансфер в женском футболе
Англия
26 января 2024, 17:49 |
435
0

Скромная сумма. Челси оформил рекордный трансфер в женском футболе

Рекорд в женском футболе – 400 тысяч евро

26 января 2024, 17:49 |
435
0
Скромная сумма. Челси оформил рекордный трансфер в женском футболе
Sky Sports. Майра Рамирес

Женский клуб «Челси» объявил о переходе колумбийской футболистки Майры Рамирес из испанского «Хетафе».

Трансфер обошелся Синим в 400 тысяч евро и 43 тысячи в виде возможных бонусов, что является трансферным рекордом в истории женского футбола.

Ранее трансферный рекорд в женском футболе принадлежал «Барселоне», а в Великобритании больше всех за футболистку платил «Манчестер Сити» (300 тысяч евро).

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женский футбол Челси трансферы
Источник Sky Sports
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