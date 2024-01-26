Скромная сумма. Челси оформил рекордный трансфер в женском футболе

Женский клуб «Челси» объявил о переходе колумбийской футболистки Майры Рамирес из испанского «Хетафе».

Трансфер обошелся Синим в 400 тысяч евро и 43 тысячи в виде возможных бонусов, что является трансферным рекордом в истории женского футбола.

Ранее трансферный рекорд в женском футболе принадлежал «Барселоне», а в Великобритании больше всех за футболистку платил «Манчестер Сити» (300 тысяч евро).