Мичел рассказал о ситуации в Жироне после вылета из Кубка Испании

«Жирона» вылетела в четвертьфинале Кубка Испании, проиграв «Мальорке». Для команды Мичела это лишь второе поражение в нынешнем сезоне.

«Нормально, что в команде несколько расстроены этим поражением. Но мы уже готовимся к матчу чемпионата Испании против «Сельты». В Ла Лиге у нас все идет хорошо, и нам нужна победа, чтобы оставаться в группе лидеров. Я всегда говорил, что самое важное – это уровень футбола. В том матче с «Мальоркой» у нас были плохие полчаса, мы были мягкой командой. Не так важны победы или поражения, как настрой и готовность бороться и показывать привычный уровень футбола».

«Мы достаточно скромная команда, чтобы понимать – мы способны обыграть любого соперника, но поражения тоже встречаются на нашем пути. Нужно продолжать прогрессировать, потому что соперники с каждым матчем все лучше знают, как мы играем».

«Цель – быть в еврокубках, это то, чего хотят наши футболисты. Будем бороться», — сказал Мичел.

Команда Виктора Цыганкова и Артема Довбика проведет матч Ла Лиги 28 января.