Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мичел рассказал о ситуации в Жироне после вылета из Кубка Испании
Испания
26 января 2024, 18:40 |
2296
0

Мичел рассказал о ситуации в Жироне после вылета из Кубка Испании

Готовятся к матчу чемпионата против Сельты

26 января 2024, 18:40 |
2296
0
Мичел рассказал о ситуации в Жироне после вылета из Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

«Жирона» вылетела в четвертьфинале Кубка Испании, проиграв «Мальорке». Для команды Мичела это лишь второе поражение в нынешнем сезоне.

«Нормально, что в команде несколько расстроены этим поражением. Но мы уже готовимся к матчу чемпионата Испании против «Сельты». В Ла Лиге у нас все идет хорошо, и нам нужна победа, чтобы оставаться в группе лидеров. Я всегда говорил, что самое важное – это уровень футбола. В том матче с «Мальоркой» у нас были плохие полчаса, мы были мягкой командой. Не так важны победы или поражения, как настрой и готовность бороться и показывать привычный уровень футбола».

«Мы достаточно скромная команда, чтобы понимать – мы способны обыграть любого соперника, но поражения тоже встречаются на нашем пути. Нужно продолжать прогрессировать, потому что соперники с каждым матчем все лучше знают, как мы играем».

«Цель – быть в еврокубках, это то, чего хотят наши футболисты. Будем бороться», — сказал Мичел.

Команда Виктора Цыганкова и Артема Довбика проведет матч Ла Лиги 28 января.

По теме:
ХАВИ – о своем будущем в Барселоне: «Руководство посоветовало забыть»
Лунину и Кепе приготовиться? Анчелотти рассказал, когда вернется Куртуа
Карло Анчелотти назвал стартового вратаря Реала на следующий матч
Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик
Источник Marca
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первая медаль Украины. Дмитренко – бронзовый призер ЧЕ-2024 в спринте
Биатлон | 26 января 2024, 16:59 8
Первая медаль Украины. Дмитренко – бронзовый призер ЧЕ-2024 в спринте
Первая медаль Украины. Дмитренко – бронзовый призер ЧЕ-2024 в спринте

Украинка проиграла только двум спортсменкам из Норвегии

Стало известно, сколько заработали Свитолина, Костюк, Ястремская на AusOpen
Теннис | 25 января 2024, 18:40 15
Стало известно, сколько заработали Свитолина, Костюк, Ястремская на AusOpen
Стало известно, сколько заработали Свитолина, Костюк, Ястремская на AusOpen

Элина дошла до 1/8 финала, Марта – до четвертьфинала, Даяна – до полуфинала

Будет ли трофей для Украины? Киченок вышла в финал Australian Open 2024
Теннис | 26.01.2024, 08:50
Будет ли трофей для Украины? Киченок вышла в финал Australian Open 2024
Будет ли трофей для Украины? Киченок вышла в финал Australian Open 2024
Новак повержен. Синнер обыграл Джоковича и вышел в финал Aus Open 2024
Теннис | 26.01.2024, 09:15
Новак повержен. Синнер обыграл Джоковича и вышел в финал Aus Open 2024
Новак повержен. Синнер обыграл Джоковича и вышел в финал Aus Open 2024
СМИ раскрыли все финансовые детали трансфера Марлона Гомеса в Шахтер
Футбол | 26.01.2024, 16:35
СМИ раскрыли все финансовые детали трансфера Марлона Гомеса в Шахтер
СМИ раскрыли все финансовые детали трансфера Марлона Гомеса в Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Неожиданный комплимент. Фьюри рассказал, за что уважает Усика
Неожиданный комплимент. Фьюри рассказал, за что уважает Усика
25.01.2024, 23:50 1
Бокс
ВИДЕО. У Мальорки есть свой Довбик. Жирона пропустила 3 мяча в Кубке
ВИДЕО. У Мальорки есть свой Довбик. Жирона пропустила 3 мяча в Кубке
24.01.2024, 21:07
Футбол
Сетка плей-офф. Определены все пары 1/8 финала Кубка африканских наций
Сетка плей-офф. Определены все пары 1/8 финала Кубка африканских наций
25.01.2024, 00:43 5
Футбол
ФОТО. Милевский сделал подарок дочери президента Динамо. Что подарил?
ФОТО. Милевский сделал подарок дочери президента Динамо. Что подарил?
25.01.2024, 20:47 35
Футбол
Тренер Жироны прокомментировал неудачный матч в Кубке Испании
Тренер Жироны прокомментировал неудачный матч в Кубке Испании
24.01.2024, 23:42 8
Футбол
Коко Гофф прокомментировала поражение в полуфинале Australian Open
Коко Гофф прокомментировала поражение в полуфинале Australian Open
25.01.2024, 14:50 1
Теннис
Довбик и Цыганков вылетели из Кубка Испании. Мальорка шокировала Жирону
Довбик и Цыганков вылетели из Кубка Испании. Мальорка шокировала Жирону
24.01.2024, 22:34 59
Футбол
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за проигранный кубковый матч 
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за проигранный кубковый матч 
24.01.2024, 23:17 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем