Рух просматривает бывшего игрока Шахтера

Как стало известно Sport.ua, 19-летний центральный защитник Юрий Матвеев находится на просмотре во львовском «Рухе».

Матвеев принял участие в первом спарринге команды Виталия Пономарева на сборах в Словении против клуба «Домжале».

Матвеев уроженец Тернополя. На юношеском уровне выступал за ФК «Львов» и «Шахтер». С начала войны оказался в Венгрии, где защищал цвета юношеских команд МТК Будапешт.

Имеет в своем активе два матча в составе сборной Украины 2004 года.