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Украина. Премьер лига
26 января 2024, 16:48 | Обновлено 26 января 2024, 16:49
146
0

Рух просматривает бывшего игрока Шахтера

Львовский клуб в поиске усиления

26 января 2024, 16:48 | Обновлено 26 января 2024, 16:49
146
0
Рух просматривает бывшего игрока Шахтера
ФК Рух

Как стало известно Sport.ua, 19-летний центральный защитник Юрий Матвеев находится на просмотре во львовском «Рухе».

Матвеев принял участие в первом спарринге команды Виталия Пономарева на сборах в Словении против клуба «Домжале».

Матвеев уроженец Тернополя. На юношеском уровне выступал за ФК «Львов» и «Шахтер». С начала войны оказался в Венгрии, где защищал цвета юношеских команд МТК Будапешт.

Имеет в своем активе два матча в составе сборной Украины 2004 года.

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Рух Львов Шахтер Донецк инсайд
Источник Sport.ua
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