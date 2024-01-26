Украина. Премьер лига26 января 2024, 16:48 | Обновлено 26 января 2024, 16:49
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Рух просматривает бывшего игрока Шахтера
Львовский клуб в поиске усиления
26 января 2024, 16:48 | Обновлено 26 января 2024, 16:49
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Как стало известно Sport.ua, 19-летний центральный защитник Юрий Матвеев находится на просмотре во львовском «Рухе».
Матвеев принял участие в первом спарринге команды Виталия Пономарева на сборах в Словении против клуба «Домжале».
Матвеев уроженец Тернополя. На юношеском уровне выступал за ФК «Львов» и «Шахтер». С начала войны оказался в Венгрии, где защищал цвета юношеских команд МТК Будапешт.
Имеет в своем активе два матча в составе сборной Украины 2004 года.
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