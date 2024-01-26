Юлия Стародубцева – Хейли Баптист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№150 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 75 в Виро-Бич (Флорида, США).

В 1/4 финала пятая сеяна украинка сыграет против американки Хейли Баптист (№130 WTA), которая получила от организаторов третий номер посева. Время начала поединка – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Ренаты Сарасуа (№97 WTA) или Габриелы Ли (№389 WTA).

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