Стало известно наказание для тренера Униона за инцидент с Сане

Главный тренер «Униона» Ненад Бьелица не сможет руководить действиями своих подопечных с тренерской лавки в ближайших поединках.

Специалист получил трехматчевую дисквалификацию за инцидент, произошедший на 74-й минуте матча с «Баварией» (0:1), когда Бьелица схватил за лицо полузащитника мюнхенцев Лероя Сане и был удален за это из технической площади. Таким образом, в ближайших поединках, против «Дармштадта», «Лейпцига» и «Майнца», берлинцы вынуждены будут обходиться без своего наставника.

Отметим, что Бьелица возглавил «Унион» уже по ходу нынешнего сезона. Под руководством хорватского специалиста берлинцы провели семь матчей, в которых одержали две победы, и на данный момент занимают 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги.