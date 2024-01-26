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  4. Стало известно наказание для тренера Униона за инцидент с Сане
Германия
26 января 2024, 16:25 |
292
0

Стало известно наказание для тренера Униона за инцидент с Сане

В ближайших поединках Ненад Бьелица не сможет руководить действиями своих подопечных

26 января 2024, 16:25 |
292
0
Стало известно наказание для тренера Униона за инцидент с Сане
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Униона» Ненад Бьелица не сможет руководить действиями своих подопечных с тренерской лавки в ближайших поединках.

Специалист получил трехматчевую дисквалификацию за инцидент, произошедший на 74-й минуте матча с «Баварией» (0:1), когда Бьелица схватил за лицо полузащитника мюнхенцев Лероя Сане и был удален за это из технической площади. Таким образом, в ближайших поединках, против «Дармштадта», «Лейпцига» и «Майнца», берлинцы вынуждены будут обходиться без своего наставника.

Отметим, что Бьелица возглавил «Унион» уже по ходу нынешнего сезона. Под руководством хорватского специалиста берлинцы провели семь матчей, в которых одержали две победы, и на данный момент занимают 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

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Ненад Бьелица дисквалификация Унион Берлин Бавария - Унион Берлин Лерой Сане
Источник Reuters
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