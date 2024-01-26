Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ХАВИ – о своем будущем в Барселоне: «Руководство посоветовало забыть»
Испания
26 января 2024, 16:07 |
576
0

ХАВИ – о своем будущем в Барселоне: «Руководство посоветовало забыть»

Контракт специалиста с каталонцами действует до лета 2025 года

26 января 2024, 16:07 |
576
0
ХАВИ – о своем будущем в Барселоне: «Руководство посоветовало забыть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о своем будущем в каталонском клубе.

«Я спокоен за свое будущее. Я здесь уже два с половиной года. Пеп работал в «Барселоне» 4 года, Луис Энрике — 3. Наступит момент, когда и мне придется уйти.

Пока же правление советует мне забыть об этом. Они довольны проектом, президент им гордится. Мы уже обсуждали с Деку вопросы следующего сезона. Слухи о моем возможном уходе ходят с августа, но я все еще здесь», — сказал Хави на пресс-конференции перед домашним матчем Ла Лиги против «Вильярреала».

Отметим, что «Барселона» после 20-ти матчей набрала 44 очка и занимает третье место в Ла Лиге. Контракт 44-летнего тренера действует до лета 2025-го.

По теме:
Лунину и Кепе приготовиться? Анчелотти рассказал, когда вернется Куртуа
Карло Анчелотти назвал стартового вратаря Реала на следующий матч
Довбик – гениальный герой Жироны. Наглядный пример и неопровержимые факты
Хави Барселона Ла Лига Деку
Источник Barcelona Noticias
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жертва бывшего. Почему Манчестер Юнайтед не сумел подписать Осимхена
Футбол | 26 января 2024, 15:19 1
Жертва бывшего. Почему Манчестер Юнайтед не сумел подписать Осимхена
Жертва бывшего. Почему Манчестер Юнайтед не сумел подписать Осимхена

История, которая лишний раз доказывает, что в футболе не бывает мелочей…

Новак повержен. Синнер обыграл Джоковича и вышел в финал Aus Open 2024
Теннис | 26 января 2024, 09:15 26
Новак повержен. Синнер обыграл Джоковича и вышел в финал Aus Open 2024
Новак повержен. Синнер обыграл Джоковича и вышел в финал Aus Open 2024

Янник в четырех сетах обыграл лидера рейтинга АТР в полуфинале австралийского мейджора

Кони, переправа и Металлист 1925
Футбол | 26.01.2024, 12:42
Кони, переправа и Металлист 1925
Кони, переправа и Металлист 1925
ВИДЕО. Отец Ястремской позвонил Даяне прямо на пресс-конференции
Теннис | 25.01.2024, 17:17
ВИДЕО. Отец Ястремской позвонил Даяне прямо на пресс-конференции
ВИДЕО. Отец Ястремской позвонил Даяне прямо на пресс-конференции
Без Жироны и Барселоны. Стали известны участники 1/2 финала Кубка Испании
Футбол | 26.01.2024, 02:45
Без Жироны и Барселоны. Стали известны участники 1/2 финала Кубка Испании
Без Жироны и Барселоны. Стали известны участники 1/2 финала Кубка Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик разозлил самого дорогого игрока Челси. Что произошло?
Мудрик разозлил самого дорогого игрока Челси. Что произошло?
24.01.2024, 19:44 13
Футбол
ВИДЕО. У Мальорки есть свой Довбик. Жирона пропустила 3 мяча в Кубке
ВИДЕО. У Мальорки есть свой Довбик. Жирона пропустила 3 мяча в Кубке
24.01.2024, 21:07
Футбол
Коко Гофф прокомментировала поражение в полуфинале Australian Open
Коко Гофф прокомментировала поражение в полуфинале Australian Open
25.01.2024, 14:50 1
Теннис
Сетка плей-офф. Определены все пары 1/8 финала Кубка африканских наций
Сетка плей-офф. Определены все пары 1/8 финала Кубка африканских наций
25.01.2024, 00:43 5
Футбол
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за проигранный кубковый матч 
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за проигранный кубковый матч 
24.01.2024, 23:17 3
Футбол
Даяна Ястремская – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс матч на Australian Open
Даяна Ястремская – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс матч на Australian Open
25.01.2024, 11:35 7
Теннис
Не сумел спасти. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в Кубке лиги
Не сумел спасти. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в Кубке лиги
25.01.2024, 06:59 12
Футбол
Стала известна первая финалистка Australian Open
Стала известна первая финалистка Australian Open
25.01.2024, 12:29 20
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем