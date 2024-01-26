ХАВИ – о своем будущем в Барселоне: «Руководство посоветовало забыть»
Контракт специалиста с каталонцами действует до лета 2025 года
Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о своем будущем в каталонском клубе.
«Я спокоен за свое будущее. Я здесь уже два с половиной года. Пеп работал в «Барселоне» 4 года, Луис Энрике — 3. Наступит момент, когда и мне придется уйти.
Пока же правление советует мне забыть об этом. Они довольны проектом, президент им гордится. Мы уже обсуждали с Деку вопросы следующего сезона. Слухи о моем возможном уходе ходят с августа, но я все еще здесь», — сказал Хави на пресс-конференции перед домашним матчем Ла Лиги против «Вильярреала».
Отметим, что «Барселона» после 20-ти матчей набрала 44 очка и занимает третье место в Ла Лиге. Контракт 44-летнего тренера действует до лета 2025-го.
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