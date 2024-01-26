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Украина. Премьер лига
26 января 2024, 15:44 | Обновлено 26 января 2024, 16:00
124
0

Александр СИРОТА: «Для центрбека тоже важно отрабатывать удары»

Защитник «Динамо» – о первых днях тренировочного сбора в Турции

26 января 2024, 15:44 | Обновлено 26 января 2024, 16:00
124
0
Александр СИРОТА: «Для центрбека тоже важно отрабатывать удары»
ФК Динамо. Александр Сирота

Защитник «Динамо» Александр Сирота рассказал о работе в первые дни зимнего сбора в Турции и поделился ожиданиями от первого контрольного поединка:

- Конечно, сборы – это всегда нелегко, но нужно терпеть. Сейчас у нас по две тренировки в день и, думаю, в ближайшие дни будет так же. Это всегда тяжело, но для того сборы и предназначены.

- Как вы можете оценить условия – поля и инфраструктуру?

– На условии грех жаловаться. И поле, и питание – все на самом высоком уровне. В Киеве мороз, холодная погода, газон жесткий, а здесь он в очень хорошем состоянии.

– Во время тренировок у вас много игровых упражнений, особенно футболисты любят мини-турнир?

– Да, очень классно играть такие турниры на тренировках. Когда три команды играют на выбывание – это всегда азарт и хорошие эмоции в конце тренировки.

- Какие веселые моменты во время тренировок вам больше всего запомнились?

- Если честно, уже ничего не помню, потому что такие нагрузки, что веселые моменты не запоминаются (улыбается).

– Вы часто остаетесь после тренировок отрабатывать удары, для вас это важно?

– Да, для защитника это тоже имеет значение. Когда мы играем и вся команда находится в обороне, центральные защитники играют очень важную роль. Им нужно подключаться к атакам и, если есть возможность, бить по воротам.

– К тренерскому штабу присоединился Сергей Федоров, он работает именно с защитниками?

– Да, он очень много внимания уделяет обороне, потому что он сам был защитником. Уверен, мы многому можем у него научиться.

– Вы уже работали с ним в юношеской команде?

- Да, мы вместе работали и в «Динамо» U19, и в молодежной команде, и когда я присоединился к первой команде, он был помощником главного тренера.

– Чего ожидаете от первого контрольного матча «Динамо» на сборе?

– Первые матчи важны, чтобы почувствовать игровой тонус. Думаю, все будут играть по тайму.

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Динамо Киев учебно-тренировочные сборы Александр Сирота Сергей Федоров контрольные матчи УПЛ
Источник ФК Динамо Киев
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