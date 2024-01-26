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  4. «Больше никогда». Клопп дал обещание болельщикам Ливерпуля
Англия
26 января 2024, 17:12 |
2579
4

«Больше никогда». Клопп дал обещание болельщикам Ливерпуля

Тренер больше не будет работать с английскими командами

26 января 2024, 17:12 |
2579
4
«Больше никогда». Клопп дал обещание болельщикам Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, который покинет команду в конце нынешнего сезона, пообещал фанам команды больше никогда не работать с английскими командами.

«Я ухожу, но могу сказать одно – я никогда не буду тренировать другой клуб в Англии. Только «Ливерпуль», это 100%. Просто невозможно работать в другой команде в Англии. Я слишком люблю и уважаю «Ливерпуль». У меня даже мысли не будет работать в другой команде в Англии, если поступит предложение».

«Ноль шансов. «Ливерпуль» – это огромная часть моей жизни. Я и моя семья чувствуем себя здесь как дома. Думаю, я вообще год не буду тренировать», — сказал Клопп.

Ранее Клоппа связывали с работой в сборной Германии, но тренером команды стал Юлиан Нагельсманн.

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Источник Sky Sports
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Комментарии 4
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Vitason
Молодець! Це не Моуринью,якому все одно кого тренувати,лиш би бабло платили! Моуринью чимось на Луческу зхожий ,людина без гідності!
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+3
andre_lui
Клопп!!!
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+2
Gargantua
конечно Ливер до Клоппа и с ним это две большие разницы
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0
adidas777
Хто за який клуб не вболівав би в Англії, але Клоп – легенда!
Думаю так скажуть усі вболівальники!
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-1
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