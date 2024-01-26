«Больше никогда». Клопп дал обещание болельщикам Ливерпуля

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, который покинет команду в конце нынешнего сезона, пообещал фанам команды больше никогда не работать с английскими командами.

«Я ухожу, но могу сказать одно – я никогда не буду тренировать другой клуб в Англии. Только «Ливерпуль», это 100%. Просто невозможно работать в другой команде в Англии. Я слишком люблю и уважаю «Ливерпуль». У меня даже мысли не будет работать в другой команде в Англии, если поступит предложение».

«Ноль шансов. «Ливерпуль» – это огромная часть моей жизни. Я и моя семья чувствуем себя здесь как дома. Думаю, я вообще год не буду тренировать», — сказал Клопп.

Ранее Клоппа связывали с работой в сборной Германии, но тренером команды стал Юлиан Нагельсманн.