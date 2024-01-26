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26 января 2024, 15:34 |
241
0

Рекордсмен сборной Северной Ирландии завершил карьеру

Стивен Дэвис дважды с «Рейнджерс» играл в финалах еврокубков

26 января 2024, 15:34 |
241
0
Рекордсмен сборной Северной Ирландии завершил карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Дэвис

Бывший полузащитник «Саутгемптона», «Рейнджерс» и сборной Северной Ирландии Стивен Дэвис объявил о завершении карьеры.

«Четыре недели назад я провел несколько тестов и понял, что мне еще немного осталось. Мне кажется, что время пришло, и я чувствую себя комфортно. Это было невероятное путешествие – попасть в два европейских финала, выиграть трофеи, которые я завоевал, разделить эти моменты с болельщиками, побыть в раздевалке с семьей после игр. Это особенный футбольный клуб, и само собой разумеется, что я буду скучать по нему, я провел здесь невероятное время. Это странное чувство, но учитывая характер травмы и мой возраст, я все время думал об этом», – приводит слова футболиста beinSPORTS.

Отметим, что Стивен Дэвис, проведший последний матч на профессиональном уровне в декабре 2022-го, наибольших успехов в карьере добился, выступая за шотландский «Рейнджерс». Четыре раза он стал с «рейнджерами» чемпионом страны, по три раза завоевал Кубок Шотландии и Кубок лиги, а также дважды доходил до финала еврокубков – Кубка УЕФА-2007/2008 (поражение от «Зенита» – 0:2) и Лиги Европы-2021/2022 (1:1 с немецким «Айнтрахтом» и поражение в серии пенальти).

А еще Стивен Дэвис – рекордсмен сборной Северной Ирландии по количеству сыгранных матчей. Хавбек 140 раз надевал футболку национальной команды и забил 13 мячей.

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Источник Beinsports.com
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