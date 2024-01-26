Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Уже без Жироны. Известны полуфинальные пары Кубка Испании
Испания
26 января 2024, 14:46 | Обновлено 26 января 2024, 14:49
714
0

Уже без Жироны. Известны полуфинальные пары Кубка Испании

Полуфиналы состоят из двух матчей

26 января 2024, 14:46 | Обновлено 26 января 2024, 14:49
714
0
Уже без Жироны. Известны полуфинальные пары Кубка Испании
twitter.com/rfef

Состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Кубка Испании. В 1/2 финала вышли «Мальорка», «Реал» Сосьедад, «Атлетико» и «Атлетик».

В полуфиналах сыграют:

  • Мальорка – Реал Сосьедад
  • Атлетико – Атлетик

Действующий обладатель трофея «Реал вылетел» в 1/8 финала от «Атлетико», а «Жирона» с Виктором Цыганков и Артемом Довбиком проиграла «Мальорк»е в четвертьфинале.

Полуфиналы будут состоять из двух матчей, игры пройдут 7 и 28 февраля.

По теме:
Довбик – гениальный герой Жироны. Наглядный пример и неопровержимые факты
Без Жироны и Барселоны. Стали известны участники 1/2 финала Кубка Испании
Атлетико – Севилья – 1:0. Как забил Депай на 79-й минуте. Видео гола, обзор
Кубок Испании по футболу Мальорка Атлетико Мадрид Реал Сосьедад Атлетик Бильбао Жирона
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неожиданный комплимент. Фьюри рассказал, за что уважает Усика
Бокс | 25 января 2024, 23:50 0
Неожиданный комплимент. Фьюри рассказал, за что уважает Усика
Неожиданный комплимент. Фьюри рассказал, за что уважает Усика

Эпатажный британец обычно высказывается в куда более провокационных тонах

Будет ли трофей для Украины? Киченок вышла в финал Australian Open 2024
Теннис | 26 января 2024, 08:50 11
Будет ли трофей для Украины? Киченок вышла в финал Australian Open 2024
Будет ли трофей для Украины? Киченок вышла в финал Australian Open 2024

Людмила и Алена Остапенко в двух сетах обыграли тандем Дабровски / Рутлифф

Новак повержен. Синнер обыграл Джоковича и вышел в финал Aus Open 2024
Теннис | 26.01.2024, 09:15
Новак повержен. Синнер обыграл Джоковича и вышел в финал Aus Open 2024
Новак повержен. Синнер обыграл Джоковича и вышел в финал Aus Open 2024
От Дашкова до Беседина:сборная уроженцев Харьковщины в Динамо
Футбол | 26.01.2024, 14:31
От Дашкова до Беседина:сборная уроженцев Харьковщины в Динамо
От Дашкова до Беседина:сборная уроженцев Харьковщины в Динамо
Карпатам окончательно не разрешили выезд в Испанию
Футбол | 26.01.2024, 11:38
Карпатам окончательно не разрешили выезд в Испанию
Карпатам окончательно не разрешили выезд в Испанию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Команда Шевченко: директор Артемсоли, главный тренер сборной и однофамилец
Команда Шевченко: директор Артемсоли, главный тренер сборной и однофамилец
25.01.2024, 15:34 33
Футбол
Срна привез в Шахтер 14-летнего таланта из Неретвы
Срна привез в Шахтер 14-летнего таланта из Неретвы
24.01.2024, 14:27 8
Футбол
Болбой – миллионер. Азар встретился с парнем, которого пнул 11 лет назад
Болбой – миллионер. Азар встретился с парнем, которого пнул 11 лет назад
25.01.2024, 04:33 2
Футбол
Коко Гофф прокомментировала поражение в полуфинале Australian Open
Коко Гофф прокомментировала поражение в полуфинале Australian Open
25.01.2024, 14:50 1
Теннис
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open 2024
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open 2024
24.01.2024, 12:51 19
Теннис
Сетка плей-офф. Определены все пары 1/8 финала Кубка африканских наций
Сетка плей-офф. Определены все пары 1/8 финала Кубка африканских наций
25.01.2024, 00:43 5
Футбол
ВИДЕО. У Мальорки есть свой Довбик. Жирона пропустила 3 мяча в Кубке
ВИДЕО. У Мальорки есть свой Довбик. Жирона пропустила 3 мяча в Кубке
24.01.2024, 21:07
Футбол
НОСКОВА – о поражении в матче с Ястремской: «Не особо усложняла ей задачу»
НОСКОВА – о поражении в матче с Ястремской: «Не особо усложняла ей задачу»
24.01.2024, 09:46
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем