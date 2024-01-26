Испания26 января 2024, 14:46 | Обновлено 26 января 2024, 14:49
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Уже без Жироны. Известны полуфинальные пары Кубка Испании
Полуфиналы состоят из двух матчей
26 января 2024, 14:46 | Обновлено 26 января 2024, 14:49
714
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Состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Кубка Испании. В 1/2 финала вышли «Мальорка», «Реал» Сосьедад, «Атлетико» и «Атлетик».
В полуфиналах сыграют:
- Мальорка – Реал Сосьедад
- Атлетико – Атлетик
Действующий обладатель трофея «Реал вылетел» в 1/8 финала от «Атлетико», а «Жирона» с Виктором Цыганков и Артемом Довбиком проиграла «Мальорк»е в четвертьфинале.
Полуфиналы будут состоять из двух матчей, игры пройдут 7 и 28 февраля.
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