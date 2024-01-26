Уже без Жироны. Известны полуфинальные пары Кубка Испании

Состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Кубка Испании. В 1/2 финала вышли «Мальорка», «Реал» Сосьедад, «Атлетико» и «Атлетик».

В полуфиналах сыграют:

Мальорка – Реал Сосьедад

Атлетико – Атлетик

Действующий обладатель трофея «Реал вылетел» в 1/8 финала от «Атлетико», а «Жирона» с Виктором Цыганков и Артемом Довбиком проиграла «Мальорк»е в четвертьфинале.

Полуфиналы будут состоять из двух матчей, игры пройдут 7 и 28 февраля.