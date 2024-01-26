Уникальный. Клопп – единственный тренер Ливерпуля, выигравший все трофеи
Семь основных кубков в трофейном кабинете
В пятницу наставник Юрген Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» по итогам нынешнего сезона. Это закрывает целую победную эпоху в истории Красных.
Немецкий специалист является единственным тренером в истории «Ливерпуля», выигравшим все основные турниры, в которых участвует команда: АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
Правда, можно отметить, что в еврокубках Красные выиграли главный трофей Лигу чемпионов, но не выиграли Лигу Европы. Но у Клоппа в этом сезоне еще будет возможность исправить ситуацию в этом турнире.
Контракт тренера рассчитан до 2026 года, но Клопп заявил, что у него сейчас нет внутренних сил продолжать работу.
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