Уникальный. Клопп – единственный тренер Ливерпуля, выигравший все трофеи

В пятницу наставник Юрген Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» по итогам нынешнего сезона. Это закрывает целую победную эпоху в истории Красных.

Немецкий специалист является единственным тренером в истории «Ливерпуля», выигравшим все основные турниры, в которых участвует команда: АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Правда, можно отметить, что в еврокубках Красные выиграли главный трофей Лигу чемпионов, но не выиграли Лигу Европы. Но у Клоппа в этом сезоне еще будет возможность исправить ситуацию в этом турнире.

Контракт тренера рассчитан до 2026 года, но Клопп заявил, что у него сейчас нет внутренних сил продолжать работу.