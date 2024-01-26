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  4. Уникальный. Клопп – единственный тренер Ливерпуля, выигравший все трофеи
Англия
26 января 2024, 14:10 |
1096
0

Уникальный. Клопп – единственный тренер Ливерпуля, выигравший все трофеи

Семь основных кубков в трофейном кабинете

26 января 2024, 14:10 |
1096
0
Уникальный. Клопп – единственный тренер Ливерпуля, выигравший все трофеи
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

В пятницу наставник Юрген Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» по итогам нынешнего сезона. Это закрывает целую победную эпоху в истории Красных.

Немецкий специалист является единственным тренером в истории «Ливерпуля», выигравшим все основные турниры, в которых участвует команда: АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Правда, можно отметить, что в еврокубках Красные выиграли главный трофей Лигу чемпионов, но не выиграли Лигу Европы. Но у Клоппа в этом сезоне еще будет возможность исправить ситуацию в этом турнире.

Контракт тренера рассчитан до 2026 года, но Клопп заявил, что у него сейчас нет внутренних сил продолжать работу.

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Юрген Клопп Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Squawka
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