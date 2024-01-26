Шахтер анонсировал спарринг с 16-кратным чемпионом Словении

«Шахтер», который продолжает пребывать на сборах в Турции, анонсировал уже третий спарринг для первой команды в январе.

Соперником «горняков» 28 января станет 16-кратный чемпион Словении «Марибор». Начало игры запланировано на 16:30.

Матч будет показан в прямом эфире на клубном канале «Шахтера» в YouTube.

Напомним, в Турции подопечные Марино Пушича уже провели два товарищеских поединка – против «Пюника» (2:0) и «Леха» (3:1).