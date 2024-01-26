Украина. Премьер лига26 января 2024, 11:46 |
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Шахтер анонсировал спарринг с 16-кратным чемпионом Словении
В ближайшее воскресенье «горняки» сыграют против «Марибора»
26 января 2024, 11:46 |
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«Шахтер», который продолжает пребывать на сборах в Турции, анонсировал уже третий спарринг для первой команды в январе.
Соперником «горняков» 28 января станет 16-кратный чемпион Словении «Марибор». Начало игры запланировано на 16:30.
Матч будет показан в прямом эфире на клубном канале «Шахтера» в YouTube.
Напомним, в Турции подопечные Марино Пушича уже провели два товарищеских поединка – против «Пюника» (2:0) и «Леха» (3:1).
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