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Украина. Премьер лига
26 января 2024, 11:46 |
261
0

Шахтер анонсировал спарринг с 16-кратным чемпионом Словении

В ближайшее воскресенье «горняки» сыграют против «Марибора»

26 января 2024, 11:46 |
261
0
Шахтер анонсировал спарринг с 16-кратным чемпионом Словении
shakhtar.com

«Шахтер», который продолжает пребывать на сборах в Турции, анонсировал уже третий спарринг для первой команды в январе.

Соперником «горняков» 28 января станет 16-кратный чемпион Словении «Марибор». Начало игры запланировано на 16:30.

Матч будет показан в прямом эфире на клубном канале «Шахтера» в YouTube.

Напомним, в Турции подопечные Марино Пушича уже провели два товарищеских поединка – против «Пюника» (2:0) и «Леха» (3:1).

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Источник ФК Шахтер Донецк
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