Гвардиола оценил вероятность трансферов между Ман Сити и Ман Юнайтед

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола с позитивом отреагировал на возможный переход некоего игрока из стана «Манчестер Юнайтед» в расположение его команды.

Как известно, не так давно экс-директор по футбольным операциям «Ман Сити» Омар Беррада занял пост исполнительного директора «красных дьяволов».

«Почему нет? Если мы будем заинтересованы в игроке, которого «Манчестер Юнайтед» готов продать, то почему мы не сможем это сделать?», – заявил Гвардиола.

Как известно, последним игроком, который переходил из «Манчестер Юнайтед» в «Манчестер Сити», является Карлос Тевес. Он стал игроком «горожан» в 2009 году.

Ранее Жузеп Гвардиола ответил президенту УЕФА Александеру Чеферину на почве финансовых обвинений в адрес «Сити».