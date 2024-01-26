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  4. После перехода Месси стоимость Интер Майами превысила 1 млрд долларов
Major League Soccer
26 января 2024, 10:54 |
398
0

После перехода Месси стоимость Интер Майами превысила 1 млрд долларов

У «цапель» наиболее стремительный рост оценочной стоимости клуба лиги за последний год

26 января 2024, 10:54 |
398
0
После перехода Месси стоимость Интер Майами превысила 1 млрд долларов
ФК Интер Майами

Переход восьмикратного обладателя «Золотого мяча» аргентинца Лионеля Месси в «Интер Майами» положительно сказался на финансовом состоянии клуба и MLS.

По данным Sportico, доходы клубов лиги за последний год выросли на 27% – до общей суммы в почти 2 млрд долларов. Такое изменение обусловлено приходом Месси и увеличением количества матчей с появлением нового клуба «Сент-Луис Сити».

Также зафиксирован наиболее стремительный рост оценочной стоимости клуба лиги за последний год – на 74% у «Интер Майами». Благодаря такому сумасшедшему «прыжку» теперь команда Дэвида Бэкхема стоит 1,02 млрд долларов.

К слову, «Интер Майами» стал лишь четвертым клубом MLS, стоимость которого превысила такое солидное число – помимо «цапель» это «Лос-Анджелес» (1,15 млрд), «Атланта Юнайтед» (1,05 млрд) и «Лос-Анджелес Гэлакси» (1 млрд).

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Major League Soccer (MLS) Интер Майами Дэвид Бекхэм Лос-Анджелес (MLS) Лос-Анджелес Гэлакси Атланта Юнайтед Лионель Месси
Источник Sport.ua
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