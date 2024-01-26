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Украина. Премьер лига
26 января 2024, 09:12 | Обновлено 26 января 2024, 09:13
866
0

Где смотреть товарищеский матч Динамо – Балкани

Поединок состоится в пятницу, 26 января, начало – в 16:00

26 января 2024, 09:12 | Обновлено 26 января 2024, 09:13
866
0
Где смотреть товарищеский матч Динамо – Балкани
ФК Динамо Киев

В пятницу, 26 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения между собой выяснят киевское «Динамо» и клуб «Балкани» из Косово.

Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Для киевского «Динамо» игра c «Балкани» станет первым спаррингом на подготовительном сборе в Турции.

Прямая трансляция матч проводит официальный YouTube-канал футбольного клуба «Динамо» Киев.

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Динамо Киев Балкани Сува-Река
Источник Sport.ua
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