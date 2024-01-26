В пятницу, 26 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения между собой выяснят киевское «Динамо» и клуб «Балкани» из Косово.

Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Для киевского «Динамо» игра c «Балкани» станет первым спаррингом на подготовительном сборе в Турции.

Прямая трансляция матч проводит официальный YouTube-канал футбольного клуба «Динамо» Киев.