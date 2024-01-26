Украина. Премьер лига26 января 2024, 09:12 | Обновлено 26 января 2024, 09:13
866
0
Где смотреть товарищеский матч Динамо – Балкани
Поединок состоится в пятницу, 26 января, начало – в 16:00
26 января 2024, 09:12 | Обновлено 26 января 2024, 09:13
866
0
В пятницу, 26 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения между собой выяснят киевское «Динамо» и клуб «Балкани» из Косово.
Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Для киевского «Динамо» игра c «Балкани» станет первым спаррингом на подготовительном сборе в Турции.
Прямая трансляция матч проводит официальный YouTube-канал футбольного клуба «Динамо» Киев.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 25 января 2024, 14:50 0
Американка не смогла обыграть Арину Соболенко в Мельбурне
Теннис | 26 января 2024, 08:50 4
Людмила и Алена Остапенко в двух сетах обыграли тандем Дабровски / Рутлифф
Футбол | 25.01.2024, 11:48
Теннис | 25.01.2024, 13:20
Футбол | 26.01.2024, 06:26
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.01.2024, 16:19 11
25.01.2024, 18:40 7
24.01.2024, 14:27 5
24.01.2024, 21:07
25.01.2024, 06:59 12
Теннис
24.01.2024, 22:34 59
24.01.2024, 23:17 3