ВИДЕО. «Динамо» U19 начало турецкий сбор с победы над аматорами

Юношеская команда «Динамо» готовится к возобновлению сезона в чемпионате U19, как и «основа», в Турции.

Подопечные Игоря Костюка провели первый контрольный матч – против аматорской команды «Натерс» из Швейцарии. «Бело-синие» уступали в счете после первого тайма – сын Григория Суркиса, Вячеслав, пропустил гол после добивания из-за пределов штрафной площадки.

Склонить чашу весов в свою пользу динамовцам удалось после перерыва – дублем отличился полузащитник Владимир Озимай, причем победный мяч забил на 86-й минуте.

Контрольный матч

«Динамо» U19 – «Натерс» (Швейцария) – 2:1

Голы: Озимай (59, 86) – (14).