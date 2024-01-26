ВИДЕО. «Динамо» U19 начало турецкий сбор с победы над аматорами
Подопечные Игоря Костюка проигрывали после первого тайма
Юношеская команда «Динамо» готовится к возобновлению сезона в чемпионате U19, как и «основа», в Турции.
Подопечные Игоря Костюка провели первый контрольный матч – против аматорской команды «Натерс» из Швейцарии. «Бело-синие» уступали в счете после первого тайма – сын Григория Суркиса, Вячеслав, пропустил гол после добивания из-за пределов штрафной площадки.
Склонить чашу весов в свою пользу динамовцам удалось после перерыва – дублем отличился полузащитник Владимир Озимай, причем победный мяч забил на 86-й минуте.
Контрольный матч
«Динамо» U19 – «Натерс» (Швейцария) – 2:1
Голы: Озимай (59, 86) – (14).
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