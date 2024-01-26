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26 января 2024, 09:10 | Обновлено 26 января 2024, 09:30
271
1

ВИДЕО. «Динамо» U19 начало турецкий сбор с победы над аматорами

Подопечные Игоря Костюка проигрывали после первого тайма

26 января 2024, 09:10 | Обновлено 26 января 2024, 09:30
271
1
ВИДЕО. «Динамо» U19 начало турецкий сбор с победы над аматорами
ФК Динамо

Юношеская команда «Динамо» готовится к возобновлению сезона в чемпионате U19, как и «основа», в Турции.

Подопечные Игоря Костюка провели первый контрольный матч – против аматорской команды «Натерс» из Швейцарии. «Бело-синие» уступали в счете после первого тайма – сын Григория Суркиса, Вячеслав, пропустил гол после добивания из-за пределов штрафной площадки.

Склонить чашу весов в свою пользу динамовцам удалось после перерыва – дублем отличился полузащитник Владимир Озимай, причем победный мяч забил на 86-й минуте.

Контрольный матч

«Динамо» U19 – «Натерс» (Швейцария) – 2:1

Голы: Озимай (59, 86) – (14).

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Динамо Киев U-19 Игорь Костюк учебно-тренировочные сборы Вячеслав Суркис товарищеские матчи видео голов и обзор
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 1
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Falko
Ну, взагалі-то добивання від швайцарців було з-за меж не штрафного, а воротарського майданчика )
Але в центрі захисту справді якісь діри.
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