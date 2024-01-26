ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 января

В пятницу, 26 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:30 Айнтрахт Ф – Майнц

2.10 – 3.64 – 3.80

21:45 Кальяри – Торино

3.62 – 3.25 – 2.32

22:00 Альмерия – Алавес

2.65 – 3.39 – 2.92

22:00 Лион – Ренн

2.59 – 3.50 – 2.91

ТЕННИС

07:00 Киченок / Остапенко – Дабровски / Рутлифф

1.99 – 1.76