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26 января 2024, 01:14 |
14
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 января

Важные события во всех видах спорта

26 января 2024, 01:14 |
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0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 января
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 26 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:30 Айнтрахт Ф – Майнц

Favbet 2.10 – 3.64 – 3.80

21:45 Кальяри – Торино

Favbet 3.62 – 3.25 – 2.32

22:00 Альмерия – Алавес

Favbet 2.65 – 3.39 – 2.92

22:00 Лион – Ренн

Favbet 2.59 – 3.50 – 2.91

ТЕННИС

07:00 Киченок / Остапенко – Дабровски / Рутлифф

Favbet 1.99 – 1.76

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Источник Sport.ua
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