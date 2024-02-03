03.02.2024 22:00 – 78’ 0 : 0
Испания03 февраля 2024, 22:00 | Обновлено 03 февраля 2024, 22:13
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Жирона – Реал Сосьедад. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 3 февраля в 22:00 поединок 23-го тура испанской Ла Лиги
03 февраля 2024, 22:00 | Обновлено 03 февраля 2024, 22:13
4077
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В субботу, 3 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Реал Сосьедад».
Игра пройдет на стадионе «Монтиливи» в Жироне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
Жирона – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жирона - Реал СлсьедадСмотреть трансляцию
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