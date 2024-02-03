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Чемпионат Испании
Жирона
03.02.2024 22:00 – 78 0 : 0
Реал Сосьедад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
03 февраля 2024, 22:00 | Обновлено 03 февраля 2024, 22:13
4077
0

Жирона – Реал Сосьедад. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 3 февраля в 22:00 поединок 23-го тура испанской Ла Лиги

03 февраля 2024, 22:00 | Обновлено 03 февраля 2024, 22:13
4077
0
Жирона – Реал Сосьедад. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков и Артем Довбик

В субботу, 3 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Реал Сосьедад».

Игра пройдет на стадионе «Монтиливи» в Жироне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Жирона – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Жирона - Реал Слсьедад
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Источник Sport.ua
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