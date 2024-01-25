Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шевченко дал журналистам обещание по поводу работы УАФ
Украина. Премьер лига
25 января 2024, 22:15 | Обновлено 25 января 2024, 22:20
479
0

Шевченко дал журналистам обещание по поводу работы УАФ

Новый президент обещает регулярно общаться с журналистами

25 января 2024, 22:15 | Обновлено 25 января 2024, 22:20
479
0
Шевченко дал журналистам обещание по поводу работы УАФ
УАФ. Андрей Шевченко

25 января новым президентом Украинской ассоциации футбола стал Андрей Шевченко. Руководитель обещает полную прозрачность в работе УАФ.

«Наш план – быть очень прозрачными для всего украинского общества, для болельщиков. Построить прозрачную структуру. Даю журналистам слово – у нас будет время пообщаться. Мы организуем встречу, я полностью открытый, поэтому будем встречаться».

«У нас из-за войны очень много проблем, но мы живы и держимся. И важно, что мы – вместе», — сказал Шевченко.

За назначение Шевченко проголосовали 94 делегата из 93-х (один воздержался).

По теме:
Франческо БАРАНКА: «Шевченко? Мы не обсуждали мое будущее в УАФ»
Ребров рассказал о своих полномочиях на должности вице-президента УАФ
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Спасибо всем украинцам за поддержку»
Андрей Шевченко конгресс УАФ Украинская ассоциация футбола
Источник YouTube
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Даяна Ястремская – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс матч на Australian Open
Теннис | 25 января 2024, 11:35 7
Даяна Ястремская – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс матч на Australian Open
Даяна Ястремская – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс матч на Australian Open

25 января украинка проведет матч 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии

Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за проигранный кубковый матч 
Футбол | 24 января 2024, 23:17 3
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за проигранный кубковый матч 
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за проигранный кубковый матч 

«Жирона» проиграла «Мальорке» и вылетела из турнира

Шахтер – Лех – 3:1. Вторая победа на сборах. Видео голов и обзор матча
Футбол | 25.01.2024, 19:54
Шахтер – Лех – 3:1. Вторая победа на сборах. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Лех – 3:1. Вторая победа на сборах. Видео голов и обзор матча
Коко Гофф прокомментировала поражение в полуфинале Australian Open
Теннис | 25.01.2024, 14:50
Коко Гофф прокомментировала поражение в полуфинале Australian Open
Коко Гофф прокомментировала поражение в полуфинале Australian Open
Мудрик разгневал Почеттино своей игрой. В Англии раскрыли детали
Футбол | 25.01.2024, 19:07
Мудрик разгневал Почеттино своей игрой. В Англии раскрыли детали
Мудрик разгневал Почеттино своей игрой. В Англии раскрыли детали
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в Кубке лиги
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в Кубке лиги
24.01.2024, 00:29 17
Футбол
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
24.01.2024, 07:31 25
Футбол
Стала известна первая финалистка Australian Open
Стала известна первая финалистка Australian Open
25.01.2024, 12:29 20
Теннис
Букмекеры обновили коэффициенты на титул Жироны после разгрома Севильи
Букмекеры обновили коэффициенты на титул Жироны после разгрома Севильи
24.01.2024, 06:10 2
Футбол
Мудрик разозлил самого дорогого игрока Челси. Что произошло?
Мудрик разозлил самого дорогого игрока Челси. Что произошло?
24.01.2024, 19:44 11
Футбол
«Не боксер топ-уровня». Шакур дал прогноз на бой Ломаченко – Камбосос
«Не боксер топ-уровня». Шакур дал прогноз на бой Ломаченко – Камбосос
23.01.2024, 16:12 3
Бокс
Тренер Жироны прокомментировал неудачный матч в Кубке Испании
Тренер Жироны прокомментировал неудачный матч в Кубке Испании
24.01.2024, 23:42 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем