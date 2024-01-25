Шевченко дал журналистам обещание по поводу работы УАФ

25 января новым президентом Украинской ассоциации футбола стал Андрей Шевченко. Руководитель обещает полную прозрачность в работе УАФ.

«Наш план – быть очень прозрачными для всего украинского общества, для болельщиков. Построить прозрачную структуру. Даю журналистам слово – у нас будет время пообщаться. Мы организуем встречу, я полностью открытый, поэтому будем встречаться».

«У нас из-за войны очень много проблем, но мы живы и держимся. И важно, что мы – вместе», — сказал Шевченко.

За назначение Шевченко проголосовали 94 делегата из 93-х (один воздержался).