Шевченко дал журналистам обещание по поводу работы УАФ
Новый президент обещает регулярно общаться с журналистами
25 января новым президентом Украинской ассоциации футбола стал Андрей Шевченко. Руководитель обещает полную прозрачность в работе УАФ.
«Наш план – быть очень прозрачными для всего украинского общества, для болельщиков. Построить прозрачную структуру. Даю журналистам слово – у нас будет время пообщаться. Мы организуем встречу, я полностью открытый, поэтому будем встречаться».
«У нас из-за войны очень много проблем, но мы живы и держимся. И важно, что мы – вместе», — сказал Шевченко.
За назначение Шевченко проголосовали 94 делегата из 93-х (один воздержался).
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