Война не помеха. Нидерландский клуб оформляет рекордный трансфер в россию

По информации инсайдера Фабрицио Романо, нидерландский клуб «Твенте» договорился с московским спартаком о переходе своего форварда Манфреда Угальде.

Трансфер оценивается в 15 миллионов евро, что будет рекордом для «Твенте». 21-летний костариканец в нынешнем сезоне забил в Нидерландах 9 голов и сделал 7 результативных передач.

Ранее были случаи, когда нидерландские клубы отказывались от сделок с российскими клубами. ПСВ решил не покупать у динамо москва Арсена Захаряна.