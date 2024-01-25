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Нидерланды
25 января 2024, 21:45 | Обновлено 25 января 2024, 21:54
1890
4

Война не помеха. Нидерландский клуб оформляет рекордный трансфер в россию

Твенте продает Угальде за 15 миллионов

25 января 2024, 21:45 | Обновлено 25 января 2024, 21:54
1890
4
Война не помеха. Нидерландский клуб оформляет рекордный трансфер в россию
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации инсайдера Фабрицио Романо, нидерландский клуб «Твенте» договорился с московским спартаком о переходе своего форварда Манфреда Угальде.

Трансфер оценивается в 15 миллионов евро, что будет рекордом для «Твенте». 21-летний костариканец в нынешнем сезоне забил в Нидерландах 9 голов и сделал 7 результативных передач.

Ранее были случаи, когда нидерландские клубы отказывались от сделок с российскими клубами. ПСВ решил не покупать у динамо москва Арсена Захаряна.

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Источник: Шахтер офомил трансфер бразильского полузащитника
Твенте Спартак Москва трансферы российско-украинская война
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 5
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Galex
Ось вам   MH 17.
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+6
NoMad
Гiрше було б, якби в iншому напрямку. А так хоч грошi йдуть в правильному напрямку. Але питання, що в головi тих футболiстiв? 
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+5
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Octopus
Это фак ю в лицо тем, кто наивно надеется, что у кацапов деньги скоро кончатся. На 400 млрд $ за 2023 только одной нефти продали, из которой Индия делает нефтепродукты и продает в ЕС. Санкции они такие, в Steam игры русскому Ваньке нельзя покупать, а нефть продавать нет проблем. Ну ниче, дроны подправят им нефтяную отрасль, раз от США не дождешься.
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0
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