Ромелу ЛУКАКУ: «Саудовская лига станет одной из лучших в мире»

Форвард «Ромы» Ромелу Лукаку считает, что в ближайшие годы чемпионат Саудовской Аравии станет одной из сильнейших лиг мирового футбола:

«Думаю, в ближайшие два года Саудовская Профессиональная лига станет одной из лучших лиг в мире, если не лучшей.

Все саудовские клубы прилагают много усилий, чтобы привлечь известных футболистов. Они значительно совершенствуются. Их первенство имеет все шансы стать лучшим соревнованием в мире», – заявил 30-летний бельгиец.

Напомним, прошлым летом Ромелу Лукаку отклонил предложение из Саудовской Аравии.