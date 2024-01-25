Ромелу ЛУКАКУ: «Саудовская лига станет одной из лучших в мире»
Форвард «Ромы» верит в перспективы чемпионата Саудовской Аравии
Форвард «Ромы» Ромелу Лукаку считает, что в ближайшие годы чемпионат Саудовской Аравии станет одной из сильнейших лиг мирового футбола:
«Думаю, в ближайшие два года Саудовская Профессиональная лига станет одной из лучших лиг в мире, если не лучшей.
Все саудовские клубы прилагают много усилий, чтобы привлечь известных футболистов. Они значительно совершенствуются. Их первенство имеет все шансы стать лучшим соревнованием в мире», – заявил 30-летний бельгиец.
Напомним, прошлым летом Ромелу Лукаку отклонил предложение из Саудовской Аравии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Обладатель «Золотого мяча» еще не знает, будут ли они с Блохиным нужны Шевченко.
Сборная Малайзии осталась аутсайдером группы и покидает турнир