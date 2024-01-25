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  4. Ромелу ЛУКАКУ: «Саудовская лига станет одной из лучших в мире»
Саудовская Аравия
25 января 2024, 20:03 |
469
6

Ромелу ЛУКАКУ: «Саудовская лига станет одной из лучших в мире»

Форвард «Ромы» верит в перспективы чемпионата Саудовской Аравии

25 января 2024, 20:03 |
469
6
Ромелу ЛУКАКУ: «Саудовская лига станет одной из лучших в мире»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Форвард «Ромы» Ромелу Лукаку считает, что в ближайшие годы чемпионат Саудовской Аравии станет одной из сильнейших лиг мирового футбола:

«Думаю, в ближайшие два года Саудовская Профессиональная лига станет одной из лучших лиг в мире, если не лучшей.

Все саудовские клубы прилагают много усилий, чтобы привлечь известных футболистов. Они значительно совершенствуются. Их первенство имеет все шансы стать лучшим соревнованием в мире», – заявил 30-летний бельгиец.

Напомним, прошлым летом Ромелу Лукаку отклонил предложение из Саудовской Аравии.

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Ромелу Лукаку Рома Рим чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 6
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BekXan
Таке враЖення що всі футбольні пенсіонери на випередки в чергу спішать лизнути дупу шейхам.НАФІГ ВІН НІКОМУ НЕ ВПАВ ЦЕЙ ЧЕМПІОНАТ !
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+5
Serhii P.
а, курва. Саудівського бабла захотів )
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+4
Rash VM
Ромелу Лукаку в цьому плані ти долбо...б
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+2
Евгений Кожушко
Мені цікаво як довго протримаються всі ці нафтоліги? Китайці теж недавно побавились у футбол і кинули всі свої мегаплани. І тут так буде.
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+1
Michael Savchyn
файни фотьбалішто то ші не значит, же то розумний хлоп
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0
Евгений Кожушко
Я знав що футболісти не найрозумніші люди в світі але ж не настільки 🤦‍♂️
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0
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