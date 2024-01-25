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Кубок Азии
25 января 2024, 19:50 | Обновлено 25 января 2024, 19:55
1044
1

С кем сыграют Япония и Южная Корея? Определены пары 1/8 финала Кубка Азии

Из 24 стартовавших команд в плей-офф вышли 16 сборных

25 января 2024, 19:50 | Обновлено 25 января 2024, 19:55
1044
1
С кем сыграют Япония и Южная Корея? Определены пары 1/8 финала Кубка Азии
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 25 января в Катаре был завершен групповой раунд Кубка Азии.

Определены все участники плей-офф. На трофей Кубка Азии претендуют 16 национальных сборных.

Стадия 1/8 финала стартует 28 января, когда сыграют: Таджикистан – ОАЭ, Австралия – Индонезия. Затем 29 января встретятся: Ирак – Иордания, Палестина – Катар.

30 января зрителей ожидают матчи: Саудовская Аравия – Южная Корея, Узбекистан – Таиланд. Наконец, 31 января путевки в четвертьфинал разыграют: Иран – Сирия, Бахрейн – Япония.

Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Кубок Азии

Катар, 12 января – 10 февраля 2024

Пары 1/8 финала

  • 28.01. Таджикистан – ОАЭ
  • 29.01. Ирак – Иордания
  • 28.01. Австралия – Индонезия
  • 30.01. Саудовская Аравия – Южная Корея
  • 31.01. Иран – Сирия
  • 31.01. Бахрейн – Япония
  • 29.01. Палестина – Катар
  • 30.01. Узбекистан – Таиланд

Сетка плей-офф

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Источник Sport.ua
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ash
Японія та Південна Корея ускладнили собі сітку своїми 2ми місцями
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