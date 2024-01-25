С кем сыграют Япония и Южная Корея? Определены пары 1/8 финала Кубка Азии
Из 24 стартовавших команд в плей-офф вышли 16 сборных
Вечером 25 января в Катаре был завершен групповой раунд Кубка Азии.
Определены все участники плей-офф. На трофей Кубка Азии претендуют 16 национальных сборных.
Стадия 1/8 финала стартует 28 января, когда сыграют: Таджикистан – ОАЭ, Австралия – Индонезия. Затем 29 января встретятся: Ирак – Иордания, Палестина – Катар.
30 января зрителей ожидают матчи: Саудовская Аравия – Южная Корея, Узбекистан – Таиланд. Наконец, 31 января путевки в четвертьфинал разыграют: Иран – Сирия, Бахрейн – Япония.
Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.
Кубок Азии
Катар, 12 января – 10 февраля 2024
Пары 1/8 финала
- 28.01. Таджикистан – ОАЭ
- 29.01. Ирак – Иордания
- 28.01. Австралия – Индонезия
- 30.01. Саудовская Аравия – Южная Корея
- 31.01. Иран – Сирия
- 31.01. Бахрейн – Япония
- 29.01. Палестина – Катар
- 30.01. Узбекистан – Таиланд
Сетка плей-офф
Турнирные таблицы
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