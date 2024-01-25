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  4. Ребров рассказал о своих полномочиях на должности вице-президента УАФ
Украина. Премьер лига
25 января 2024, 19:11 |
695
0

Ребров рассказал о своих полномочиях на должности вице-президента УАФ

Будет совмещать с работой в сборной Украины

25 января 2024, 19:11 |
695
0
Ребров рассказал о своих полномочиях на должности вице-президента УАФ
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

25 января тренер сборной Украины Сергей Ребров стал вице-президентом УАФ и будет помогать новому президенту ассоциации Андрею Шевченко.

Ребров рассказал о том, чем будет заниматься в новой роли.

– Сергей Станиславович, вы строите вертикаль сборных, вы тренер главной сборной. Это все функции, которыми вы занимаетесь как вице-президент?

– Я думаю, да.

– Дополнительную нагрузку вам не обещали?

– Я в исполнительном комитете. Я все слушаю, выражаю свое мнение и считаю, что с моим мнением будут считаться.

– Сейчас сборные U-16 и U-18 подчинены более старшим возрастным категориям – U-17 и U-19. Это в том числе ваше решение?

– Нет, пока нет. Мы работаем над этим решением. Было очень много вопросов, мы занимаемся. Сейчас я еду в Турцию посмотреть, потому что моя первая работа – это национальная сборная. Сейчас очень важный период. Мы смотрим кандидатов, отслеживаем всех футболистов, играющих за границей. Поэтому, в первую очередь, это национальная сборная.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Украинская ассоциация футбола конгресс УАФ
Источник Трибуна
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