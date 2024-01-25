Стала известна судьба Тухеля в Баварии
Руководство мюнхенцев уверенно в профессиональных качествах тренера
«Бавария» не планирует менять главного тренера до завершения нынешнего сезона.
По информации Bayern & Germany, несмотря на недовольство публичными заявлениями Томаса Тухеля, руководство мюнхенского клуба уверено в его профессиональных качествах. Кроме того, у тренера «Баварии» хорошие отношения со спортивным директором Кристофом Фройндом.
Отмечается, что некоторые из игроков «Баварии» недовольны взаимоотношениями с Тухелем, однако по-прежнему уверены в нем как в специалисте.
Также сообщается, что «Бавария» рассматривает возможность назначения Хаби Алонсо в случае ухода Тухеля по окончании сезона. Однако на данный момент руководство мюнхенцев по-прежнему доверяет главному тренеру.
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