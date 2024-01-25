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Турция
25 января 2024, 18:02 | Обновлено 25 января 2024, 18:03
643
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард сборной Франции стал гендиректором турецкого клуба

В свое время Николя Анелька стал чемпионом Турции в составе «Фенербахче»

25 января 2024, 18:02 | Обновлено 25 января 2024, 18:03
643
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард сборной Франции стал гендиректором турецкого клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Николя Анелька

Клуб первого дивизиона чемпионата Турции «Умраниеспор» сообщил, что бывший форвард «Арсенала», «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Челси» и сборной Франции Николя Анелька стал генеральным директором клуба.

«С возвращением, профессор», – написали представители «Умраниеспора» на своей странице в Instagram, намекая на выступления Николя за «Фенербахче» в 2005-2006 годах, когда он стал чемпионом Турции.

Отметим, что «Умраниеспор» занимает в нынешнем сезоне первой турецкой лиги 12-е место, отставая от зоны плей-офф, дающей право побороться за повышение в классе, на восемь очков.

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Николя Анелька Умраниеспор генеральный директор чемпионат Турции по футболу
Источник Instagram
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