ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард сборной Франции стал гендиректором турецкого клуба

Клуб первого дивизиона чемпионата Турции «Умраниеспор» сообщил, что бывший форвард «Арсенала», «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Челси» и сборной Франции Николя Анелька стал генеральным директором клуба.

«С возвращением, профессор», – написали представители «Умраниеспора» на своей странице в Instagram, намекая на выступления Николя за «Фенербахче» в 2005-2006 годах, когда он стал чемпионом Турции.

Отметим, что «Умраниеспор» занимает в нынешнем сезоне первой турецкой лиги 12-е место, отставая от зоны плей-офф, дающей право побороться за повышение в классе, на восемь очков.