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  4. ВИДЕО. САНЕ – о стычке с тренером Униона: «Просто хотел быстрее ввести мяч»
Германия
25 января 2024, 17:36 |
306
0

ВИДЕО. САНЕ – о стычке с тренером Униона: «Просто хотел быстрее ввести мяч»

По итогам инцидента арбитр удалил из технической площади Ненада Бьелицу

25 января 2024, 17:36 |
306
0
ВИДЕО. САНЕ – о стычке с тренером Униона: «Просто хотел быстрее ввести мяч»
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Баварии» Лерой Сане прокомментировал стычку с главным тренером «Униона», которая произошла на 74-й минуте матча Бундеслиги (1:0).

Отметим, что Сане подбежал к тренеру соперников Ненаду Бьелице, чтобы забрать мяч и ввести его в игру. Наставник сначала его отбросил, а потом два раза оттолкнул Сане, схватив игрока за лицо. В итоге арбитр удалил наставника из технической площади, а футболиста «наградил» предупреждением.

«На самом деле я просто хотел побыстрее вернуть мяч в игру, чтобы начать следующую атаку, а потом все превратилось в какую-то дикую ситуацию, и он схватил меня за лицо. Но я не держу на него зла и забыл об этом. Главное, что мы завоевали три важных очка», — цитирует Сане Daily Mail.

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Бундеслига драка Ненад Бьелица Лерой Сане Бавария - Унион Берлин Бавария Унион Берлин удаление (красная карточка)
Источник Daily Mail
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