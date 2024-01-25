ВИДЕО. САНЕ – о стычке с тренером Униона: «Просто хотел быстрее ввести мяч»

Нападающий «Баварии» Лерой Сане прокомментировал стычку с главным тренером «Униона», которая произошла на 74-й минуте матча Бундеслиги (1:0).

Отметим, что Сане подбежал к тренеру соперников Ненаду Бьелице, чтобы забрать мяч и ввести его в игру. Наставник сначала его отбросил, а потом два раза оттолкнул Сане, схватив игрока за лицо. В итоге арбитр удалил наставника из технической площади, а футболиста «наградил» предупреждением.

«На самом деле я просто хотел побыстрее вернуть мяч в игру, чтобы начать следующую атаку, а потом все превратилось в какую-то дикую ситуацию, и он схватил меня за лицо. Но я не держу на него зла и забыл об этом. Главное, что мы завоевали три важных очка», — цитирует Сане Daily Mail.