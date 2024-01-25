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  4. ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ купил 18-летнего бразильца и оставил его родному клубу
Франция
25 января 2024, 17:22 |
244
1

ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ купил 18-летнего бразильца и оставил его родному клубу

Габриэль Москардо переедет окончательно в Париж лишь по окончании нынешнего сезона

25 января 2024, 17:22 |
244
1
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ купил 18-летнего бразильца и оставил его родному клубу
ФК ПСЖ. Габриэль Москардо

«ПСЖ» сообщил о переходе из «Коринтианса» полузащитника Габриэля Москардо.

С 18-летним бразильским футболистом подписан контракт до 2028 года. При этом остаток сезона-2023/2024 Москардо проведет на правах аренды в «Коринтиансе».

По информации Transfermarkt, Москардо обошелся «ПСЖ» в 20 млн евро плюс 2 млн могут составить бонусы. «Я очень рад присоединиться к «ПСЖ». Это один из лучших дней в моей жизни», — сказал футболист.

Отметим, что Москардо, выступающий на позиции опорного полузащитника, провел за «Коринтианс» 25 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. В сентябре прошлого года игрок дебютировал за сборную Бразилии U23.

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Габриэль Москардо ПСЖ трансферы трансферы Лиги 1 Коринтианс сборная Бразилии по футболу U-23
Источник ФК ПСЖ
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Комментарии 1
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naverland
Он вообще то травмирован, поэтому и будет в Бразилии пока не восстановиться. Вообще рискованно покупать травмированного игрока
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