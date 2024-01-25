ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ купил 18-летнего бразильца и оставил его родному клубу

«ПСЖ» сообщил о переходе из «Коринтианса» полузащитника Габриэля Москардо.

С 18-летним бразильским футболистом подписан контракт до 2028 года. При этом остаток сезона-2023/2024 Москардо проведет на правах аренды в «Коринтиансе».

По информации Transfermarkt, Москардо обошелся «ПСЖ» в 20 млн евро плюс 2 млн могут составить бонусы. «Я очень рад присоединиться к «ПСЖ». Это один из лучших дней в моей жизни», — сказал футболист.

Отметим, что Москардо, выступающий на позиции опорного полузащитника, провел за «Коринтианс» 25 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. В сентябре прошлого года игрок дебютировал за сборную Бразилии U23.