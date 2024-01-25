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  4. Аутсайдер Серии А хочет подписать Балотелли
Италия
25 января 2024, 17:11 |
273
0

Аутсайдер Серии А хочет подписать Балотелли

Сейчас форвард восстанавливается после операции на колене

25 января 2024, 17:11 |
273
0
Аутсайдер Серии А хочет подписать Балотелли
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Балотелли

«Салернитана» ведет переговоры с бывшим нападающим сборной Италии Марио Балотелли на предмет перехода форварда из турецкого клуба «Адана Демирспор» посреди сезона.

Как сообщает TuttoSalernitana, генеральному директору клуба Вальтеру Сабатини удалось убедить владельца Данило Иерволино, что Балотелли может стать полезным дополнением для команды. По слухам, сам 33-летний Балотелли заинтересован в таком переходе.

Отметим, что «Салернитана» одержала всего две победы в первых 20-ти турах Серии А и из-за плохой формы находится на самом дне турнирной таблицы, набрав всего 12 очков. Что касается Балотелли, то форвард не играет с середины ноября из-за операции на колене, но уже в ближайшие недели должен вернуться в строй.

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Салернитана Марио Балотелли Серия A трансферы трансферы Серии A Адана Демирспор Вальтер Сабатини операция на колене
Источник Get Italian Football News
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