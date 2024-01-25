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  4. Челси хочет купить забивного нападающего Ньюкасла
Англия
25 января 2024, 16:28 |
1004
2

Челси хочет купить забивного нападающего Ньюкасла

Ради подписания Уилсона «синие» готовы сделать исключение в клубной политике

25 января 2024, 16:28 |
1004
2
Челси хочет купить забивного нападающего Ньюкасла
Getty Images/Global Images Ukraine. Каллум Уилсон

Лондонский «Челси» нынешней зимой может подписать нападающего «Ньюкасла» Каллума Уилсона.

Как сообщает журналист Жак Тальбо, «синие» хотят пригласить качественного форварда, который даст результат здесь и сейчас. Для подписания Уилсона руководство «пенсионеров» готово сделать исключение в политике подписания игроков не старше 30 лет – в конце февраля английскому форварду исполнится 32 года.

Отмечается, что «сороки» оценивают игрока примерно в 21 млн евро, и «Челси» готов удовлетворить их финансовые запросы.

Добавим, что действующий контракт Каллума с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает нападающего, на счету которого 20 матчей за «Ньюкасл» в нынешнем сезоне (8 забитых мячей и 1 голевая передача), в 13 млн евро.

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Каллум Уилсон Челси Ньюкасл трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Twitter
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Gargantua
одно идиотское трансферное решение следует за другим
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+2
bzzzzzz
у вас уже были куча игроков которые могли дать результат сдесь и сейчас
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