Андрей ШЕВЧЕНКО: «Спасибо всем украинцам за поддержку»

Новый президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал свое избрание на должность:

«С сегодняшнего дня начинаю работать президентом Украинской ассоциации футбола. Спасибо за доверие делегатам XXVI Конгресса УАФ. Впереди ответственная задача – развивать украинский футбол в самое сложное время в истории Украины. Сделать его массовым и доступным.

Для этого с командой сосредоточимся на таких шагах: прозрачность и цифровизация деятельности ассоциации, развитие сборных команд и их брендов, сотрудничество с клубами, реформа арбитража и подготовка специалистов, международное сотрудничество и использование футбола для посттравматического восстановления украинцев.

Спасибо всем украинцам за поддержку, которую я чувствую много лет. Я сделаю все, чтобы украинский футбол стал сильнее, чтобы он продолжал быть поводом для нашего объединения и гордости».