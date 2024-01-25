Андрей ШЕВЧЕНКО: «Спасибо всем украинцам за поддержку»
Новый президент УАФ прокомментировал свое избрание на должность
Новый президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал свое избрание на должность:
«С сегодняшнего дня начинаю работать президентом Украинской ассоциации футбола. Спасибо за доверие делегатам XXVI Конгресса УАФ. Впереди ответственная задача – развивать украинский футбол в самое сложное время в истории Украины. Сделать его массовым и доступным.
Для этого с командой сосредоточимся на таких шагах: прозрачность и цифровизация деятельности ассоциации, развитие сборных команд и их брендов, сотрудничество с клубами, реформа арбитража и подготовка специалистов, международное сотрудничество и использование футбола для посттравматического восстановления украинцев.
Спасибо всем украинцам за поддержку, которую я чувствую много лет. Я сделаю все, чтобы украинский футбол стал сильнее, чтобы он продолжал быть поводом для нашего объединения и гордости».
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