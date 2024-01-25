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  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Спасибо всем украинцам за поддержку»
Украина. Премьер лига
25 января 2024, 15:55 |
394
1

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Спасибо всем украинцам за поддержку»

Новый президент УАФ прокомментировал свое избрание на должность

25 января 2024, 15:55 |
394
1
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Спасибо всем украинцам за поддержку»
Instagram. Андрей Шевченко

Новый президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал свое избрание на должность:

«С сегодняшнего дня начинаю работать президентом Украинской ассоциации футбола. Спасибо за доверие делегатам XXVI Конгресса УАФ. Впереди ответственная задача – развивать украинский футбол в самое сложное время в истории Украины. Сделать его массовым и доступным.

Для этого с командой сосредоточимся на таких шагах: прозрачность и цифровизация деятельности ассоциации, развитие сборных команд и их брендов, сотрудничество с клубами, реформа арбитража и подготовка специалистов, международное сотрудничество и использование футбола для посттравматического восстановления украинцев.

Спасибо всем украинцам за поддержку, которую я чувствую много лет. Я сделаю все, чтобы украинский футбол стал сильнее, чтобы он продолжал быть поводом для нашего объединения и гордости».

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Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола
Источник Instagram
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Комментарии 1
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a.fedorenko1953
Читати з папірця за все добре  не важко. Твій кум теж файно обіцяв ,  та зрештою  , сам знаєшь куди потрапив. Де будеш працювати, на Батьківщіні, чи по "факсу" з Лондона, біля дружини?
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