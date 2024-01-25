Команда Шевченко: директор Артемсоли, главный тренер сборной и однофамилец

25 января в Доме футбола состоялось заседание внеочередного отчетно-выборного конгресса УАФ. Главный вопрос мероприятия – выборы нового главы ассоциации.

Выборы состоялись на безальтернативной основе. Главным кандидатом на должность был Андрей Шевченко, его и избрали. За Андрея Николаевича отдали свои голоса 93 из 94 делегатов конгресса (единственный голос «мимо» – самого Шевченко).

Кроме того, на конгрессе были избраны первый вице-президент УАФ и вице-президенты.

Как и ожидалось, руководящий штат УАФ был сокращен в разы.

Отныне у главы Дома футбола в «заместителях» будет лишь один первый вице-президент. И лишь два вице-президента.

Первым вице-президентом УАФ стал Павел Бойчук. Доселе он не был замечен в футбольных кругах. И если Бойчук и имел до этого какое-то отношение к «игре миллионов», так это лишь то, что на протяжении последних двух десятилетий именно он исполнял обязанности адвоката Андрея Шевченко.

Нужно полагать, что исполнял хорошо. Плохому юристу вряд ли бы Андрей Николаевич доверил ближайшее место возле себя. По всей видимости, Бойчук, являющийся выпускником юрфака столичного университета имени Тараса Шевченко, на новом рабочем месте будет курировать юридическое направление.

Будем надеяться, что у Павла Михайловича на эту ответственную и хлопотную работу хватит время, поскольку окромя работы в УАФ, у него уже имеется основное рабочее место – он директор «Артемсоли». Главное соледобывающее предприятие страны Бойчук возглавил в августе 2020 года.

Вице-президентом УАФ избран действующий главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. До этого ни один наставник главной команды страны не избирался вице-президентом ассоциации.

О возможности вхождения Сергея Станиславовича в штат топ-чиновников УАФ много говорилось еще до начала работы конгресса, так что, в отличие от Бойчука, избрание Реброва не стало неожиданностью.

Как и с Бойчуком, Шевченко связывают с Ребровым десятилетия тесных отношений. Они вместе, в середине-конце девяностых годов прошлого века защищали цвета «Динамо» и сборной Украины.

После завершения активных выступлений оба перешли на тренерскую стезю. Ребров возглавлял родное «Динамо», затем тренировал аравийский «Аль-Ахли», венгерский «Ференцварош», эмиратский «Аль-Айн», после чего летом прошлого года возглавил сборную Украины.

По всей видимости, Сергей Станиславович будет отвечать за всю вертикаль сборных команд страны. Недавно именно он «продавил» назначение на пост главных тренеров юношеских сборных Украины своих товарищей – Дмитрия Михайленко (U-19) и Юрия Мороза (U-17).

Ранее после рекомендации Реброва пост наставника нашей молодежной сборной занял испанский специалист Унаи Мельгоса.

Если руководствоваться логикой, то Бойчук в УАФ будет курировать юридический «отдел», Реброву на откуп будет полностью отдан «департамент сборных».

УАФ

За что же тогда будет отвечать еще один вице-президент УАФ – Александр Шевченко? Скорее всего, за работу/взаимосвязь с региональными ассоциациями.

Интересно, что однофамильца новоиспеченного главы УАФ в футбольную власть привел бывший президента ассоциации – Андрей Павелко. Именно с легкой руки Андрея Васильевича в 2017 году Александр Яковлевич стал главой львовской ассоциации футбола.

До этого он не менее успешно занимался бизнесом.

В 2020 году рассматривался в качестве главного и единственного кандидата на должность главы УПЛ, но что-то в этом вопросе не «срослось».