«Это мой друг». Беланов прокомментировал поддержку Павелко в суде

После сегодняшнего конгресса УАФ обладатель «Золотого мяча» Игорь Беланов прокомментировал поддержку Андрея Павелко в суде и свое будущее в украинском футболе.

– Поделитесь впечатлениями после конгресса.

– Ну нормально, пришел новый человек. Ему хочется так, он руководитель... Не могу ничего говорить, потому что я еще сам ничего не знаю. Если будем нужны... Если нет, то это жизнь.

– А как быть с той ситуацией, что Вы ходили на судебные заседания к Андрею Павелко? Как теперь? Продолжаете ли Вы его поддерживать?

– Это мой товарищ, друг. Человек, с которым мы работали. Как иначе? Не знаю никаких там подводных... Меня это даже не интересует. Я делал дело, делал хорошо. Старался, где я только не был. Турниры открывали, ездили, военные объекты, везде, одевал бронежилеты, возил батареи, мячи, с людьми общался. Все это в прессе есть, по Европе пошло это.

Если мы будем нужны с Олегом Владимировичем Блохиным... Но это жизнь. Что сделаешь. Пишите только позитив, потому что я уже устал от этого негатива, поэтому и убегаю от вас.