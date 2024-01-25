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  4. «Это мой друг». Беланов прокомментировал поддержку Павелко в суде
Украина. Премьер лига
25 января 2024, 15:38 |
1439
16

«Это мой друг». Беланов прокомментировал поддержку Павелко в суде

Обладатель «Золотого мяча» еще не знает, будут ли они с Блохиным нужны Шевченко.

25 января 2024, 15:38 |
1439
16
«Это мой друг». Беланов прокомментировал поддержку Павелко в суде
dynamo.kiev.ua. Игорь Беланов

После сегодняшнего конгресса УАФ обладатель «Золотого мяча» Игорь Беланов прокомментировал поддержку Андрея Павелко в суде и свое будущее в украинском футболе.

– Поделитесь впечатлениями после конгресса.

– Ну нормально, пришел новый человек. Ему хочется так, он руководитель... Не могу ничего говорить, потому что я еще сам ничего не знаю. Если будем нужны... Если нет, то это жизнь.

– А как быть с той ситуацией, что Вы ходили на судебные заседания к Андрею Павелко? Как теперь? Продолжаете ли Вы его поддерживать?

– Это мой товарищ, друг. Человек, с которым мы работали. Как иначе? Не знаю никаких там подводных... Меня это даже не интересует. Я делал дело, делал хорошо. Старался, где я только не был. Турниры открывали, ездили, военные объекты, везде, одевал бронежилеты, возил батареи, мячи, с людьми общался. Все это в прессе есть, по Европе пошло это.

Если мы будем нужны с Олегом Владимировичем Блохиным... Но это жизнь. Что сделаешь. Пишите только позитив, потому что я уже устал от этого негатива, поэтому и убегаю от вас.

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Источник Трибуна
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Комментарии 16
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contr
Єто наш друг сказав Остап Бендер і переступив через нього 😫😫😫
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+2
Harun Bakircioğlu
Когда с Павелком деньги воровали, вот был позитив. Когда спросили за это, то сразу негатив. Есть хоть один чиновник, не погрязший в коррупции? Беспросвет один. А на камеру все в вышиванках, патриоты.
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+2
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Xvalenok03
Народ требует чтобы павелко был преступником.
Зачем нам суд?
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+1
2017KME KME
Ну й друзі у Бєланова - то Шойгу, то Павелко ))
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+1
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Caesar Rsi
Згадаймо рекламу від Бєланова  кандидата у ВРаду  Маркова, часів Янека, той що гадить з Мацкви про Україну... Марков був відомий захистом майбутьного памятника  Катьке другой, яка імператриця, і вбивством юнака Чайки, який протестував проти того памятника..Але Беланов так гарно відкликався про цього виродка Маркова, що  тошнило....
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0
vbrjkf
Вступити в лайно легко - не помітив... А от відмити його складно, тому що "шлейф" від нього ще довго буде переслідувати...
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0
Вася Пупкин
Скажи мені хто твої друзі, я скажу хто ти!
Ответить
0
turist86
Друг или подельник?
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-1
DK1961
Скажи, кто твой друг - и мы поймем, КТО ТЫ
Ответить
-1
VLAD
не можна тримати людину в тюрязі за надуманим звинуваченням. треба спочатку вичистити правоохеренні органи від медведчуковського та суркісовського лайна
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-3
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