Назван самый прибыльный футбольный клуб мира по итогам сезона-2022/23

Международная консалтинговая компания Deloitte составила рейтинг самых прибыльных европейских клубов по итогам сезона-2022/23.

На первое место (по сравнению с предыдущим сезоном) поднялся мадридский «Реал», который заработал 831 миллион евро. На второй позиции оказался английский «Манчестер Сити», ставший победителем Лиги чемпионов и АПЛ (826 млн), на третьем — французский «ПСЖ» (802 млн).

Отмечается, что доходы топ-20 европейских клубов выросли на 14% до 10,5 млрд евро, куда входят рекордные доходы от рекламы и проведения матчей. Коммерческие доходы превысили доходы от телетрансляций и стали крупнейшим источником заработка впервые с сезона-2015/16.

Отметим, что в топ-10 также входят каталонская «Барселона» (800,1 млн), английский «Манчестер Юнайтед» (745,8), мюнхенская «Бавария» (744), английские «Ливерпуль» (682,9), «Тоттенхэм» (631,5), «Челси» (589,4) и «Арсенал» (532,6).