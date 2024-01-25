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25 января 2024, 15:28 |
1405
0

Назван самый прибыльный футбольный клуб мира по итогам сезона-2022/23

Мадридский «Реал» обошел «Манчестер Сити» и «ПСЖ»

25 января 2024, 15:28 |
1405
0
Назван самый прибыльный футбольный клуб мира по итогам сезона-2022/23
Getty Images/Global Images Ukraine

Международная консалтинговая компания Deloitte составила рейтинг самых прибыльных европейских клубов по итогам сезона-2022/23.

На первое место (по сравнению с предыдущим сезоном) поднялся мадридский «Реал», который заработал 831 миллион евро. На второй позиции оказался английский «Манчестер Сити», ставший победителем Лиги чемпионов и АПЛ (826 млн), на третьем — французский «ПСЖ» (802 млн).

Отмечается, что доходы топ-20 европейских клубов выросли на 14% до 10,5 млрд евро, куда входят рекордные доходы от рекламы и проведения матчей. Коммерческие доходы превысили доходы от телетрансляций и стали крупнейшим источником заработка впервые с сезона-2015/16.

Отметим, что в топ-10 также входят каталонская «Барселона» (800,1 млн), английский «Манчестер Юнайтед» (745,8), мюнхенская «Бавария» (744), английские «Ливерпуль» (682,9), «Тоттенхэм» (631,5), «Челси» (589,4) и «Арсенал» (532,6).

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Источник Sport.ua
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