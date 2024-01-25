ОФИЦИАЛЬНО. 18-летний аргентинец подписал контракт с Манчестер Сити

Атакующий полузащитник «Ривер Плейт» Клаудио Эчеверри стал игроком «Манчестер Сити». Стороны заключили контракт до июня 2028 года, сообщается на сайте клуба АПЛ.

По условиям сделки, Эчеверри, которому в январе исполнилось 18 лет, останется в «Ривер Плейт» ровно на один год, после чего присоединится к «Манчестер Сити». По неофициальной информации, трансфер оценивается в 16 млн долларов.

Отметим, что Эчеверри дебютировал за «Ривер Плейт» летом прошлого года и провел за команду шесть матчей, отметившись одной голевой передачей. В составе юношеской сборной Аргентины U17 Эчеверри забил 13 голов в 22 матчах, завоевав «Бронзовый мяч» по итогам юношеского чемпионата мира U17.