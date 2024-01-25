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Англия
25 января 2024, 14:59 | Обновлено 25 января 2024, 15:00
765
0

ОФИЦИАЛЬНО. 18-летний аргентинец подписал контракт с Манчестер Сити

Ближайший год Эчеверри проведет на родине в «Ривер Плейте»

25 января 2024, 14:59 | Обновлено 25 января 2024, 15:00
765
0
ОФИЦИАЛЬНО. 18-летний аргентинец подписал контракт с Манчестер Сити
ФК Манчестер Сити. Клаудио Эчеверри

Атакующий полузащитник «Ривер Плейт» Клаудио Эчеверри стал игроком «Манчестер Сити». Стороны заключили контракт до июня 2028 года, сообщается на сайте клуба АПЛ.

По условиям сделки, Эчеверри, которому в январе исполнилось 18 лет, останется в «Ривер Плейт» ровно на один год, после чего присоединится к «Манчестер Сити». По неофициальной информации, трансфер оценивается в 16 млн долларов.

Отметим, что Эчеверри дебютировал за «Ривер Плейт» летом прошлого года и провел за команду шесть матчей, отметившись одной голевой передачей. В составе юношеской сборной Аргентины U17 Эчеверри забил 13 голов в 22 матчах, завоевав «Бронзовый мяч» по итогам юношеского чемпионата мира U17.

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Источник ФК Манчестер Сити
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