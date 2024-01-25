ТРУБИН: Никто в сборной не считает, что нам повезло с соперниками в плей-оф

Украинский вратарь португальской «Бенфики» Анатолий Трубин оценил путь сборной на Евро-2024.

– Болельщики почему-то решили, что наша сборная в плей-офф вышла на слабых соперников. Вы согласны или нет? Ваши ожидания от Боснии и мысли об Израиле?

– Я не считаю, что это слабые соперники. Никто в нашей сборной так не считает – мы же видим, что в составе этих сборных есть игроки топ-лиг, участники еврокубков, футболисты, которые много где поиграли.

К тому же, плей-офф, да еще и так рано – это серьезное испытание, особенно для ребят из УПЛ, у которых более длительный зимний перерыв, по сравнению с европейскими чемпионатами. Мы все понимаем вес этих матчей и не дадим себе «слабинки», чтобы считать, что какой-то соперник менее опасен.

Ранее Анатолий Трубин рассказал о желании сыграть на Олимпиаде.