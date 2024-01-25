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Португалия
25 января 2024, 12:49 |
922
0

Основной игрок сборной Украины заявил, что может сыграть на Олимпиаде

Анатолий Трубин готов поехать на турнир, если у него будет такая возможность

25 января 2024, 12:49 |
922
0
Основной игрок сборной Украины заявил, что может сыграть на Олимпиаде
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вратарь португальской «Бенфики» Анатолий Трубин готов поехать на Олимпийские игры 2024, если у него будет такая возможность.

– Вы мечтаете об Олимпиаде или, как Забарный с Евро-2023, можете сказать «я – пас»?

– Если будет такая возможность, то я только «за». Мы такой сложный путь прошли к этой Олимпиаде, знаю, что это впервые футбольная сборная квалифицируется на Игры, поэтому сочту за честь защищать ворота Украины в Париже.

Ранее Анатолий Трубин оценил выступления украинских легионеров в европейских топ-чемпионатах.

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Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу сборная Украины по футболу U-23 Олимпийские игры 2024
Источник Украинский футбол
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