Основной игрок сборной Украины заявил, что может сыграть на Олимпиаде

Украинский вратарь португальской «Бенфики» Анатолий Трубин готов поехать на Олимпийские игры 2024, если у него будет такая возможность.

– Вы мечтаете об Олимпиаде или, как Забарный с Евро-2023, можете сказать «я – пас»?

– Если будет такая возможность, то я только «за». Мы такой сложный путь прошли к этой Олимпиаде, знаю, что это впервые футбольная сборная квалифицируется на Игры, поэтому сочту за честь защищать ворота Украины в Париже.

Ранее Анатолий Трубин оценил выступления украинских легионеров в европейских топ-чемпионатах.