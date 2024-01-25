Основной игрок сборной Украины заявил, что может сыграть на Олимпиаде
Анатолий Трубин готов поехать на турнир, если у него будет такая возможность
Украинский вратарь португальской «Бенфики» Анатолий Трубин готов поехать на Олимпийские игры 2024, если у него будет такая возможность.
– Вы мечтаете об Олимпиаде или, как Забарный с Евро-2023, можете сказать «я – пас»?
– Если будет такая возможность, то я только «за». Мы такой сложный путь прошли к этой Олимпиаде, знаю, что это впервые футбольная сборная квалифицируется на Игры, поэтому сочту за честь защищать ворота Украины в Париже.
Ранее Анатолий Трубин оценил выступления украинских легионеров в европейских топ-чемпионатах.
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