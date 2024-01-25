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  4. Судьба Металлурга частично зависит от денег за трансфер Сидорова
Украина. Первая лига
25 января 2024, 12:25 |
577
0

Судьба Металлурга частично зависит от денег за трансфер Сидорова

С «Металлургом» тренируются 12 игроков «Металлурга-2»

25 января 2024, 12:25 |
577
0
Судьба Металлурга частично зависит от денег за трансфер Сидорова
ФК Металлист 1925. Алексей Сидоров

Как стало известно Sport.ua, запорожская перволиговая команда вернулась из отпуска и начала подготовку к весенней части сезона.

В расположении «металлургов» по неизвестным причинам не появились Денис Галата и Александр Николишин. Уже точно можно сказать, что один из лидеров команды – Валерий Сад продолжит карьеру в «Ингульце», а перспективный Дмитрий Иродовский арендован «Карпатами» с правом выкупа. Еще несколько игроков находятся на просмотре в других клубах. Сейчас с основной командой тренируется 12 игроков «Металлурга-2».

На очереди у подопечных Владимира Микитина участие в зимнем турнире на призы Полтавской ассоциации футбола. Если в феврале «металлурги» получат вторую из трех определенных частей средств за трансфер за Алексея Сидорова, перешедшего в «Металлист 1925», то смогут поехать на заключительный сбор в другой регион, где есть надлежащие условия для подготовки.

Сейчас в активе «Металлурга» 25 очков и он лидирует в группе «Выбывание» Первой лиги.

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Источник Sport.ua
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