Анатолий ТРУБИН: «Переход Судакова в Челси был бы топ-решением»
Украинский вратарь «Бенфики» назвал украинцев, которые должны вскоре уехать в Европу
Украинский вратарь португальской «Бенфики» Анатолий Трубин назвал украинцев, которые должны вскоре поехать в Европу.
– Кто будет следующим большим украинским открытием для Европы? Чьего трансфера ждете за границу?
– Я не сомневаюсь, что уже в ближайшее время наших легионеров в ведущих чемпионатах станет еще больше. Но если выбирать один, то хотелось бы, чтобы Жора Судаков куда-то в Европу перешел. Бондаренко, Крыськив, Бондарь – скажу за своих недавних одноклубников в «Шахтере», потому что давно знаю этих ребят и мне было бы интересно за ними понаблюдать в топ-лигах.
– Наша пресса сообщает, что Судаковым интересуются «Юве», «Наполи», «Челси» и еще десяток клубов. Что думаете Вы, куда лучше переходить Георгию?
– Трудно оценить, куда ему лучше переходить, потому что, может, у Жоры есть свои любимые команды, куда он бы мечтал перейти. Со стороны кажется, что переход Судакова в «Челси» был бы топ-решением. Они с Мудриком не просто друзья, а имеют такой уровень взаимопонимания, что от этого перехода не только Георгий, но и Миша выиграл бы.
Ранее Анатолий Трубин оценил выступления украинских легионеров.
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