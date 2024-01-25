Анатолий ТРУБИН: «Переход Судакова в Челси был бы топ-решением»

Украинский вратарь португальской «Бенфики» Анатолий Трубин назвал украинцев, которые должны вскоре поехать в Европу.

– Кто будет следующим большим украинским открытием для Европы? Чьего трансфера ждете за границу?

– Я не сомневаюсь, что уже в ближайшее время наших легионеров в ведущих чемпионатах станет еще больше. Но если выбирать один, то хотелось бы, чтобы Жора Судаков куда-то в Европу перешел. Бондаренко, Крыськив, Бондарь – скажу за своих недавних одноклубников в «Шахтере», потому что давно знаю этих ребят и мне было бы интересно за ними понаблюдать в топ-лигах.

– Наша пресса сообщает, что Судаковым интересуются «Юве», «Наполи», «Челси» и еще десяток клубов. Что думаете Вы, куда лучше переходить Георгию?

– Трудно оценить, куда ему лучше переходить, потому что, может, у Жоры есть свои любимые команды, куда он бы мечтал перейти. Со стороны кажется, что переход Судакова в «Челси» был бы топ-решением. Они с Мудриком не просто друзья, а имеют такой уровень взаимопонимания, что от этого перехода не только Георгий, но и Миша выиграл бы.

Ранее Анатолий Трубин оценил выступления украинских легионеров.