Сегодня, 25 января 2024 года, в 12:00 по киевскому времени начнется внеочередной XXVI конгресс Украинской ассоциации футбола.

Ожидается, что на этом мероприятии выберут нового президента УАФ. Им должен стать Андрей Шевченко, ведь сейчас именно он является единственным кандидатом на эту должность.

На конгресс прибыл легендарный футболист киевского «Динамо» Олег Блохин. У него состоялся интересный разговор с журналистом.

– Поддерживаете ли Вы Андрея Шевченко?

– Я еще раз говорю. Меня просто пригласили. Выбирают же другие.

ВИДЕО. «Меня пригласили». Блохин не ответил на вопрос о поддержке Шевченко