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  4. «Меня пригласили». Блохин не ответил на вопрос о поддержке Шевченко
Украина. Премьер лига
25 января 2024, 11:48 |
2414
10

«Меня пригласили». Блохин не ответил на вопрос о поддержке Шевченко

Легендарный футболист «Динамо» сказал, что «выбирают другие»

25 января 2024, 11:48 |
2414
10
«Меня пригласили». Блохин не ответил на вопрос о поддержке Шевченко
Олег Блохин

Сегодня, 25 января 2024 года, в 12:00 по киевскому времени начнется внеочередной XXVI конгресс Украинской ассоциации футбола.

Ожидается, что на этом мероприятии выберут нового президента УАФ. Им должен стать Андрей Шевченко, ведь сейчас именно он является единственным кандидатом на эту должность.

На конгресс прибыл легендарный футболист киевского «Динамо» Олег Блохин. У него состоялся интересный разговор с журналистом.

– Поддерживаете ли Вы Андрея Шевченко?
– Я еще раз говорю. Меня просто пригласили. Выбирают же другие.

ВИДЕО. «Меня пригласили». Блохин не ответил на вопрос о поддержке Шевченко

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Валерий Блохин Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола видео
Источник Бомбардир
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Crimea
О, виліз комуніст-СДПУшник - Не ТАК
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+6
potemkin78
да он ваще токо спросить
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+4
ulefka
Вибори - це коли Є З ЧОГО ВИБИРАТИ!!!!!!!!!!
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+3
Выталкиватель парашутистов
И с этим ушлепком Андрюша хочет выводить украинский футбол из неуправляемого штопора? С Белановым, Монзуль,Зинченко и еже с ними? Более чем странно...
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+3
Standard
А заступники в Шеви хто будуть? Королевська і Суркіси?
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Александр
А сам легионер шева заглянул в Киев или заочно в онлайне выбирают ?
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+1
Александр
Да причем здесь шавченко ? Он ничего не будет менять .через пару дней свалит отсюда .его ермак уговорил чтобы возглавил а руководить будут зеленые 
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0
contr
Поцілуй в дупу королевську  , Олежка 😫
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-1
ulefka
А взагалі я задоволений - НАРЕШТІ на РОЗВИТКУ ФУТБОЛУ В КРАЇНІ СТАВИТЬСЯ ЖИРНИЙ ХРЕСТ!!!
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-1
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