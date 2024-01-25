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  4. «Очень дорогие». Трубин назвал 3 украинцев, которых хочет видеть в Бенфике
Португалия
25 января 2024, 11:01 |
1534
4

«Очень дорогие». Трубин назвал 3 украинцев, которых хочет видеть в Бенфике

Анатолий считает Мудрика, Судакова и Бондаренко классным усилением

25 января 2024, 11:01 |
1534
4
«Очень дорогие». Трубин назвал 3 украинцев, которых хочет видеть в Бенфике
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин назвал 3 украинцев, которых он бы хотел видеть в португальской команде.

– Если бы Ваша воля, кого из нашей сборной «дернули» бы в «Бенфику»?

– Из украинцев? Ох, с удовольствием бы «дернул» своих друзей Мудрика и Судакова, но они очень дорогие. Поэтому, если подумать, вот Бондаренко был бы хорошим выбором. Это очень интересный вопрос, я еще над ним подумаю, потому что только трех выбрать – это как-то даже маловато.

Напомним, Анатолий Трубин присоединился к «Бенфике» летом 2023 года.

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Анатолий Трубин Михаил Мудрик Георгий Судаков Артем Бондаренко Бенфика Челси Шахтер Донецк трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ чемпионат Португалии по футболу
Источник Украинский футбол
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Комментарии 4
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potemkin78
Бенфике нужны защитники
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0
Sheva19
А как же Женя Коноплянка и Коваленко ?
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-1
NoMad
Не факт, що вони потягнули б рiвень Бенфiки
Ответить
-2
Александр
Это все равно что бомж попал в хорошую компанию и пытается туда же дружковпристроить .а он спрашивал нужны эти мудрики судаковы комуто ? Их никто задаром не возьмет 
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-3
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