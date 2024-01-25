«Очень дорогие». Трубин назвал 3 украинцев, которых хочет видеть в Бенфике

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин назвал 3 украинцев, которых он бы хотел видеть в португальской команде.

– Если бы Ваша воля, кого из нашей сборной «дернули» бы в «Бенфику»?

– Из украинцев? Ох, с удовольствием бы «дернул» своих друзей Мудрика и Судакова, но они очень дорогие. Поэтому, если подумать, вот Бондаренко был бы хорошим выбором. Это очень интересный вопрос, я еще над ним подумаю, потому что только трех выбрать – это как-то даже маловато.

Напомним, Анатолий Трубин присоединился к «Бенфике» летом 2023 года.