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Australian Open
25 января 2024, 09:52 | Обновлено 25 января 2024, 09:53
817
0

Стало известно, когда Киченок сыграет парный полуфинал Australian Open

Украинская теннисистка выйдет на корт в пятницу

25 января 2024, 09:52 | Обновлено 25 января 2024, 09:53
817
0
Стало известно, когда Киченок сыграет парный полуфинал Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) проведут полуфинальный матч парного разряда на Открытом чемпионате Австралии 26 января.

Встреча состоится на Margaret Court Arena. Начало матча – не ранее 07:00 по Киеву.

Отметим, что Киченок и Остапенко сразятся против чемпионок US Open 2023 Габриэлы Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия), которые посеяны под 4-м номером.

В финал уже вышла вторая сеяная пара Се Шувэй (Тайвань) / Элизе Мертенс (Бельгия).

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

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Людмила Киченок Алена Остапенко Australian Open 2024 Габриэла Дабровски Эрин Рутлифф расписание
Источник Sport.ua
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