Стало известно, когда Киченок сыграет парный полуфинал Australian Open
Украинская теннисистка выйдет на корт в пятницу
Украинская теннисистка Людмила Киченок и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) проведут полуфинальный матч парного разряда на Открытом чемпионате Австралии 26 января.
Встреча состоится на Margaret Court Arena. Начало матча – не ранее 07:00 по Киеву.
Отметим, что Киченок и Остапенко сразятся против чемпионок US Open 2023 Габриэлы Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия), которые посеяны под 4-м номером.
В финал уже вышла вторая сеяная пара Се Шувэй (Тайвань) / Элизе Мертенс (Бельгия).
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