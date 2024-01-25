Кубок Франции. Монпелье разгромил скромный клуб

Вчера, 24 января, состоялся матч 1/16 финала Кубка Франции. Представитель Лиги 1 «Монпелье» отправился в гости к «Феньи-Ольнуа».

Команда четвертого дивизиона Франции неплохо себя показала. Первый гол «Монпелье» сумел забить лишь на 58-й минуте - отличился Омерагич.

До конца игры команда Мишеля Тер-Закаряна ещё трижды забила. Особенно стоит отметить Акора Адамса. 23-летний нигериец вышел на поле на 71-й минуте, но отведенного времени ему хватило, чтобы оформить дубль.

В 1/8 финала «Монпелье» сыграет против «Ниццы»

Кубок Франции. 1/16 финала. 24 января.

Феньи-Ольнуа – Монпелье – 0:4

Голы: Омерагич (58), Адамс (73, 90+2), Делайе (90)