Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кубок Франции. Монпелье разгромил скромный клуб
Франция
25 января 2024, 08:36 |
24
0

Кубок Франции. Монпелье разгромил скромный клуб

«Феньи-Ольнуа» неплохо себя показал проти «Монпелье»

25 января 2024, 08:36 |
24
0
Кубок Франции. Монпелье разгромил скромный клуб
twitter.com/MontpellierHSC

Вчера, 24 января, состоялся матч 1/16 финала Кубка Франции. Представитель Лиги 1 «Монпелье» отправился в гости к «Феньи-Ольнуа».

Команда четвертого дивизиона Франции неплохо себя показала. Первый гол «Монпелье» сумел забить лишь на 58-й минуте - отличился Омерагич.

До конца игры команда Мишеля Тер-Закаряна ещё трижды забила. Особенно стоит отметить Акора Адамса. 23-летний нигериец вышел на поле на 71-й минуте, но отведенного времени ему хватило, чтобы оформить дубль.

В 1/8 финала «Монпелье» сыграет против «Ниццы»

Кубок Франции. 1/16 финала. 24 января.

Феньи-Ольнуа – Монпелье – 0:4

Голы: Омерагич (58), Адамс (73, 90+2), Делайе (90)

По теме:
Кубок Франции. Марсель вылетел в дикой серии пенальти, Лилль прошел дальше
Долгая серия пенальти. Соперник Шахтера Марсель провел сложный матч в Кубке
Орлеан – ПСЖ. Дубль Мбаппе в Кубке Франции. Видео голов и обзор матча
Монпелье Кубок Франции по футболу Ницца
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мальорка – Жирона. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Испании
Футбол | 24 января 2024, 19:55 15
Мальорка – Жирона. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Испании
Мальорка – Жирона. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Испании

Поединок состоится 24 января в 20:30 по Киеву

Довбик и Цыганков вылетели из Кубка Испании. Мальорка шокировала Жирону
Футбол | 24 января 2024, 22:34 42
Довбик и Цыганков вылетели из Кубка Испании. Мальорка шокировала Жирону
Довбик и Цыганков вылетели из Кубка Испании. Мальорка шокировала Жирону

Каталонцы уступили со счетом 2:3

НОСКОВА – о поражении в матче с Ястремской: «Не особо усложняла ей задачу»
Теннис | 24.01.2024, 09:46
НОСКОВА – о поражении в матче с Ястремской: «Не особо усложняла ей задачу»
НОСКОВА – о поражении в матче с Ястремской: «Не особо усложняла ей задачу»
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open 2024
Теннис | 24.01.2024, 12:51
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open 2024
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open 2024
ВИДЕО. Реакция Клоппа на ничью с Фулхэмом в матче 1/2 финала Кубка лиги
Футбол | 25.01.2024, 02:05
ВИДЕО. Реакция Клоппа на ничью с Фулхэмом в матче 1/2 финала Кубка лиги
ВИДЕО. Реакция Клоппа на ничью с Фулхэмом в матче 1/2 финала Кубка лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
24.01.2024, 07:31 25
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. 3-кратная олимпийская чемпионка выступит на ЧЕ-2024 по биатлону
ОФИЦИАЛЬНО. 3-кратная олимпийская чемпионка выступит на ЧЕ-2024 по биатлону
23.01.2024, 15:03
Биатлон
Алькарас – out. Определены все участники 1/2 финала Australian Open 2024
Алькарас – out. Определены все участники 1/2 финала Australian Open 2024
24.01.2024, 16:19 11
Теннис
Президент УЕФА опасается выхода Украины или Израиля на Евро-2024
Президент УЕФА опасается выхода Украины или Израиля на Евро-2024
24.01.2024, 08:30 39
Война
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в Кубке лиги
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в Кубке лиги
24.01.2024, 00:29 17
Футбол
ВИДЕО. У Мальорки есть свой Довбик. Жирона пропустила 3 мяча в Кубке
ВИДЕО. У Мальорки есть свой Довбик. Жирона пропустила 3 мяча в Кубке
24.01.2024, 21:07
Футбол
«Не боксер топ-уровня». Шакур дал прогноз на бой Ломаченко – Камбосос
«Не боксер топ-уровня». Шакур дал прогноз на бой Ломаченко – Камбосос
23.01.2024, 16:12 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем