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  4. ФЕРДИНАНД: «Я бы пригласил Моуриньо в сборную Англии»
Англия
25 января 2024, 04:48 | Обновлено 25 января 2024, 04:49
59
0

ФЕРДИНАНД: «Я бы пригласил Моуриньо в сборную Англии»

Легенда АПЛ хотел бы увидеть Моуриньо во главе сборной Англии

25 января 2024, 04:48 | Обновлено 25 января 2024, 04:49
59
0
ФЕРДИНАНД: «Я бы пригласил Моуриньо в сборную Англии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рио Фердинанд

Бывший лидер защиты «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд очень хотел бы увидеть Жозе Моуриньо у руля сборной Англии.

«Я бы очень хотел снова увидеть его в «Челси». Пожалуйста, назначьте его, если Почеттино не справится.

Я бы также пригласил Моуринью в сборную Англии. Но Футбольная ассоциация не будет менять Саутгейта на Моуринью», — сказал Фердинанд.

Жозе Моуриньо в Англии работал также с «МЮ» и «Тоттенхэмом». Последним местом работы португальца была итальянская «Рома». Его уволили неделю назад.

60-летний Моуриньо имеет 23-летний опыт самостоятельной работы тренером, но со сборными ещё не работал.

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Рио Фердинанд Жозе Моуриньо Челси сборная Англии по футболу Рома Рим
Источник Metro
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