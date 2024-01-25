ФЕРДИНАНД: «Я бы пригласил Моуриньо в сборную Англии»
Легенда АПЛ хотел бы увидеть Моуриньо во главе сборной Англии
Бывший лидер защиты «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд очень хотел бы увидеть Жозе Моуриньо у руля сборной Англии.
«Я бы очень хотел снова увидеть его в «Челси». Пожалуйста, назначьте его, если Почеттино не справится.
Я бы также пригласил Моуринью в сборную Англии. Но Футбольная ассоциация не будет менять Саутгейта на Моуринью», — сказал Фердинанд.
Жозе Моуриньо в Англии работал также с «МЮ» и «Тоттенхэмом». Последним местом работы португальца была итальянская «Рома». Его уволили неделю назад.
60-летний Моуриньо имеет 23-летний опыт самостоятельной работы тренером, но со сборными ещё не работал.
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